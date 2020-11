KÖLN/BONN - Auf dem wachsenden Streaming-Markt in Deutschland rücken zwei große Anbieter enger zusammen. Nutzer der Plattform MagentaTV können bei zwei neuen Tarifen den sonst kostenpflichtigen Premiumbereich der Streaming-Plattform TVnow von RTL ohne Aufpreis mitnutzen. Das teilten die Mediengruppe RTL Deutschland und die Telekom Deutschland am Dienstag in Köln mit. Magenta-Bestandskunden können in die neuen Tarife wechseln.

US-Baumarktkette Home Depot gehört weiter zu Corona-Profiteuren

ATLANTA - Eine deutlich gestiegene Kundennachfrage hat der US-Baumarktkette Home Depot auch im dritten Quartal deutlich Auftrieb gegeben. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar (rund 28,3 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Das war mehr als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Online-Boom beschert Walmart kräftigen Gewinnsprung



BENTONVILLE - Beim größten US-Einzelhändler Walmart laufen die Geschäfte dank florierender Online-Verkäufe in der Corona-Pandemie überraschend gut. In den drei Monaten bis Ende Oktober stieg der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 22,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro), wie Walmart am Dienstag mitteilte.

INDEX-MONITOR: Tesla wird in S&P 500 aufgenommen



NEW YORK - Der US-Elektroautobauer Tesla erreicht mit dem Einzug in den Börsenindex S&P 500 einen weiteren Meilenstein. Am Montagabend (Ortszeit) gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices die Aufnahme bekannt. Handelsstart im marktbreiten Index ist den Angaben zufolge der 21. Dezember. Teslas Aktien reagierten nachbörslich mit einem Kurssprung von über zehn Prozent.

ROUNDUP: Spanische Großbank Santander übernimmt Wirecard-Kerngeschäft

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Kurz vor der ersten Gläubigerversammlung beim Skandalkonzern Wirecard kauft die spanische Großbank Santander das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers. Die Spanier übernehmen Technologie und Geschäftsbetrieb, die rund 500 verbliebenen Mitarbeiter können ebenfalls wechseln. Das teilten Insolvenzverwalter Michael Jaffé und Santander am späten Montagabend mit. An diesem Mittwoch will Jaffé bei der ersten Gläubigerversammlung in München über die Lage des nach einem Betrugsskandal zusammengebrochenen und hoch verschuldeten früheren Dax -Konzerns berichten.

Weitere Meldungen



-Deutsche Post will Anzahl ihrer Packstationen bis 2023 verdoppeln -Lufthansa-Konzern streicht kostenfreie Bordverpflegung -Inselgruppe Salomonen wollen Facebook verbieten - 'Beleidigende Sprache' -IPO: Airbnb schafft Gewinn vor geplantem Börsengang

-'Fleets': Twitter macht Tweets mit Verfallsdatum weltweit verfügbar -Roboterhersteller Kuka will erneut in Augsburg Stellen streichen -ROUNDUP/Rotes Kreuz: Mehr Katastrophen durch Klimawandel und Extremwetter -Handel rechnet mit guten Geschäften am Black Friday

-Gute Quartalszahlen stimmen Zooplus optimistisch für 2021 -ROUNDUP/Unter Druck der USA: Huawei verkauft seine Smartphone-Marke Honor -Buffett kauft T-Mobile-Aktien im Wert von 276 Millionen Dollar -Nach Flug mit SpaceX-Raumschiff: Vier Astronauten an ISS angekommen°

