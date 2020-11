Paddle sammelt 68 Millionen US-Dollar in Series-C-Runde zur Förderung der nächsten Welle von im SaaS-Bereich tätigen B2B-Unternehmen

Paddle, die Revenue Delivery Platform für B2B-Unternehmen, die Software-as-a-Service (SaaS) bereitstellen, hat 68 Millionen US-Dollar (52 Millionen Pfund) in einer Series-C-Finanzierungsrunde eingesammelt. Das jüngste Investment stand unter der Leitung von FTV Capital, einer Beteiligungsgesellschaft mit Branchenfokus, die in wachstumsstarke innovative Unternehmen mit Schwerpunkt Technologie und Dienstleistungen für Firmen, Finanzdienstleistungen, Zahlungen und Transaktionsverarbeitung investiert. Beteiligt waren zudem Kindred Capital, Notion Capital und 83North. Damit hat Paddle bislang insgesamt 93 Millionen US-Dollar (72 Millionen Pfund) eingeworben. Die Mittel werden zur Fortsetzung der US-weiten und globalen Expansion und für weitere Investments in die Produkt-, Technik-, Verkaufs- und Marketingteams des Unternehmens verwendet.

Paddle wurde 2012 von den beiden britischen Mitbegründern Christian Owens und Harrison Rose ins Leben gerufen. Sie hatten die Vision, eine Komplettlösung anzubieten, die Softwareunternehmen beim Verkauf ihrer Produkte unterstützt. Das Team von Paddle ist mittlerweile auf 140 Mitarbeiter angewachsen und die Revenue Delivery Platform von Paddle unterstützt inzwischen mehr als 2.000 Softwareunternehmen in 245 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt dabei, alle Wachstumsmöglichkeiten zur Kundenakquisition und bei Verlängerungen und Expansion wahrzunehmen.

Die Softwarebranche, insbesondere der SaaS-Markt, der Prognosen zufolge im Jahr 2020 über 105 Milliarden US-Dollar wert sein wird, werden durch starke Marktkräfte umgestaltet. Viele SaaS-Unternehmen verzeichneten während der Covid-19-Pandemie einen Nachfrageschub, da Unternehmen und Verbraucher in zunehmendem Maße auf digitale Produkte und Dienstleistungen angewiesen sind. So beobachtete Paddle eine durch die Pandemie verursachte Beschleunigung der Verkäufe bei den bestehenden Anbietern, insbesondere eine starke Nachfrage nach Software, die verteilte Teams und Zusammenarbeit, angefangen bei VPNs bis hin zu Videoanrufen, unterstützt.

In einem Umfeld jedoch, in dem ihr Erfolg in starkem Maße von den Kundenakquisitionskosten und ihrer Fähigkeit zur Kundenbindung abhängt, sind SaaS-Unternehmen einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Sie verfügen zwar auf jedem Markt der Welt über Wettbewerbs- und Verkaufschancen, müssen dazu jedoch Zahlungsvorgänge und Operationen auf mehreren Märkten managen und sich mit einem zunehmend komplexer werdenden Geflecht internationaler und lokaler Steuer- und Datenvorschriften auseinandersetzen.