Staatlicher Zuschuss für SKODA iV Charger macht heimische Wallbox besonders günstig (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - Kauf und Installation eines SKODA iV Chargers werden mit

bis zu 900 Euro staatlich gefördert



- Zusammen mit Installationsservice und Ökostrom-Lieferung erhalten SKODA iV

Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket, das alle Fördervoraussetzungen erfüllt



- Mit dem SKODA iV Charger Connect und iV Charger Connect+ stehen gleich zwei

vernetzte Geräte in der Liste der förderfähigen Wallboxen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Jetzt können Besitzer eines elektrifizierten SKODA iV Modells oder solche, diees werden wollen, besonders günstig eine private Ladestation erwerben. DieBundesregierung bezuschusst Kauf und Installation eines vernetzten SKODA iVChargers in Deutschland mit bis zu 900 Euro. SKODA bietet seinen Kunden darüberhinaus ein Komplettpaket an, das außer dem iV Charger auch einenInstallationsservice und die Lieferung von Ökostrom umfasst. Der Betrieb derWallbox mit erneuerbarer Energie gehört zu den Fördervoraussetzungen.Ab dem 24. November können Nutzer von Elektrofahrzeugen den Bundeszuschuss beider KfW-Bank beantragen. Auf der Liste der förderfähigen Geräte stehen gleichzwei der von SKODA angebotenen Wallboxen: der SKODA iV Charger Connect und SKODAiV Charger Connect+ . Beide sind voll vernetzt und lassen sich bequem perSmartphone über die demnächst verfügbare My SKODA Powerpass App steuern. Kundenbehalten damit die Ladevorgänge im Blick und profitieren von praktischenFunktionen wie Fernwartung, Zugangskontrolle per Ladekarte und regelmäßigenSoftware-Updates. Zudem können die intelligent gesteuerten Ladestationen mitanderen Komponenten des Stromnetzes kommunizieren - z. B. um die Ladeleistungauf eine Zeit mit besonders günstigen Stromtarifen zu verschieben. Der iVCharger Connect+ bietet zusätzlich einen integrierten MID-zertifiziertenStromzähler der es ermöglicht, den Ladestromverbrauch zuhause zu messen. DieVerbräuche lassen sich künftig in der App transparent ablesen.Alle SKODA iV Charger eignen sich sowohl für das Aufladen des rein elektrischenSUV-Modells ENYAQ iV, der Plug-in-Hybride SUPERB iV*, OCTAVIA iV* und OCTAVIA RSiV* sowie des batterieelektrischen CITIGOe iV.Der Bund koppelt die Förderung an vier Voraussetzungen: Erstens darf dieLadeleistung nicht höher als 11 kW liegen. Genau diesen Wert liefern alle SKODAiV Charger. Zweitens müssen sie intelligent vernetzt sein, was auf die beidenConnect-Versionen zutrifft. Drittens darf die bezuschusste Wallbox nur privatgenutzt und nicht öffentlich zugänglich sein. Förderberechtigt sind folglichprivate Eigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften, Mieter und Vermieter(Privatpersonen, Unternehmen, Wohnungsgenossenschaften). Viertens soll der