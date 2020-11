Ohne News steigt die FuelCell Aktie heute erneut stark an. Seit Freitag ist die Aktie von FuelCell um 69% gestiegen. Was ist da los?

Ohne News steigt die FuelCell Aktie heute erneut stark an. Seit Freitag ist die Aktie von FuelCell um 69% gestiegen. Was ist da los? Erfahren Sie es in den Marktanalysen auf CMC Markets: Auftrags-Boom - BYD Aktie bald 79% höher?