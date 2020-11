SVOLT IMPLANTE UNE USINE DE FABRICATION DE BATTERIES DE 24 GWh EN ALLEMAGNE / L'entreprise high-tech chinoise investit jusqu'à deux milliards d'euros dans deux sites de production Sarrois

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Francfort-sur-le-Main/ Sarrebruck (ots) -- SVOLT souhaite installer deux sites de production en Allemagne d'ici fin 2023.- L'investissement total prévu est de 2 milliards d'euros ; SVOLT y créera entout jusqu'à 2 000 emplois.- Une usine de modules et de blocs, ainsi qu'une usine ultramoderne de cellulesd'une capacité totale de production de 24 GWh en phase finale serontconstruites en Sarre. Soit un équivalent en batteries de 300 000 à 500 000véhicules électriques par an.- La production européenne se concentrera sur les cellules de batterie, lesmodules et les blocs.SVOLT Energy Technology Co., Ltd. (SVOLT), entreprise internationale high-techbasée en Chine, développe et produit des batteries lithium-ion et des systèmesde batteries pour véhicules électriques ainsi que des systèmes de stockaged'énergie. Elle a annoncé lors de l'IAA 2019 qu'elle installerait son site deproduction européen en Allemagne. Une usine de cellules ultramoderne d'unecapacité de production de 24 GWh en phase finale de réalisation, ainsi qu'uneusine de modules et de blocs, seront créées sur deux sites en Sarre. Il estprévu d'investir jusqu'à deux milliards d'euros en Europe. Au total, SVOLTsouhaite créer jusqu'à 2 000 emplois. Les sites d'Allemagne produirontprincipalement des cellules de batterie et des modules ainsi que des systèmes debatteries haute tension (blocs).Un partenaire fiable pour l'industrie automobile européenneSVOLT est une entreprise dérivée du constructeur automobile chinois Great WallMotors. Elle allie les connaissances systémiques dans le domaine des systèmes etde la gestion de batterie à une vaste expertise dans le domaine de l'intégrationdans les véhicules. SVOLT est en mesure de proposer à ses clients des solutionssur mesure dans le domaine des batteries, des modules, des batteries hautetension (blocs) et des logiciels correspondants.Grâce à la prise en compte globale de l'architecture automobile et du système debatterie, SVOLT aide les OEM à créer des produits plus sûrs, hautementfonctionnels, durables et économiques, qui répondent également aux besoins etaux attentes des clients finaux.La vaste gamme de produits uniques de l'entreprise comprend les cellules debatterie de haute qualité avec leur chimie cellulaire, les modules, lesbatteries haute tension (blocs), ainsi que les systèmes de contrôle desbatteries (BMS) avec leurs solutions logicielles.La recherche et l'innovation, moteurs de développement d'une électromobilitédurableOutre les solutions répondant aux normes courantes du marché, SVOLT travaille