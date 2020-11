Startup SALD liefert Solarpanel für die Raumfahrt / Atomdünne Beschichtungen ermöglichen neuartige Solarkonstruktionen für Raumfahrzeuge

Eindhoven (ots) - Das niederländische Startup SALD B.V. (Eindhoven) meldet

verstärkte Nachfrage nach seiner Solarpanel-Technologie aus der Raumfahrt. Mit

der von SALD entwickelten Technologie "Spatial Atom Layer Deposition" (SALD)

lässt sich eine neue Generation von Solarpaneln mit höherer Effizienz und

Stabilität produzieren, teilt das Unternehmen mit. Mit dem patentierten

SALD-Verfahren lassen sich laut Angaben Beschichtungen herstellen, die so dünn

wie ein einzelnes Atom sind. Diese seien "ideal" für die Integration in die

nächste Generation von Raumschiffen, die von Privatfirmen wie Virgin Galactic

(Richard Branson), Blue Origin (Jeff Bezos) und SpaceX (Elon Musk) derzeit an

den Start gebracht werden. Alle drei Weltraum-Milliardäre wetteifern um das

künftige Billionen-Geschäft mit Reisen ins All.



SpaceX mit integrierten Solarpanel statt Sonnensegeln







Weltraumkapsel verweist SALD auf die "Crew Dragon" von SpaceX. Das bemannte

Raumschiff hatte im Juni 2020 mit einer Falkon-9-Rakete ebenfalls von SpaceX im

Auftrag der NASA zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS gebracht.

Am 16. November 2020 fand der erste reguläre Astronautenstart von SpaceX statt.

Die November-Crew - "Crew-1" - ist die erste, die offiziell von der Crew Dragon

zur ISS geflogen wurde, nachdem der bemannte Test im Frühjahr erfolgreich

verlaufen war.



Der Weltraum-Shuttle zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass der Rumpf der

Kapsel zwischen dem Antrieb und der Spitze beinahe vollständig durch neuartige

flexible und dennoch robuste Solarpanel abgedeckt ist. Diese beiden

Eigenschaften - flexibel und robust - werden durch eine atomdünne Ummantelung

erreicht, wie sie mit der SALD-Technologie herstellbar ist. Nach dem Verlassen

der Erdatmosphäre können sich die Solarpanel am Rumpf erweitern oder

zusammenschrumpfen, je nachdem, ob sie gerade der Sonneneinstrahlung ausgesetzt

sind oder nicht. Diese Integration der solaren Energieversorgung in den Rumpf

gilt als ein entscheidendes Merkmal künftiger Weltraumschiffe, weil dadurch das

aufwändige und unsichere Herausklappen von Sonnensegeln entfällt. Die riesigen

Segel sind anfällig für Risse beim Ein- und Ausfalten, das herkömmlicherweise

über Drehgelenke und Akkordeon-ähnliche Konstruktionen erfolgt. Risse und andere

mechanische Fehler an den althergebrachten Sonnenflügeln lassen sich nur durch

den Außeneinsatz von Astronauten reparieren.



Über zehn Jahre Solar-Erfahrung



So revolutionär das atomdünne Beschichtungsverfahren ist, so gut ist es dennoch

bereits erprobt, betont das niederländische Startup. SALD ist als Spinn-off Seite 2 ► Seite 1 von 2



Als bestes Beispiel für die Integration neuartiger Solarpanel in eineWeltraumkapsel verweist SALD auf die "Crew Dragon" von SpaceX. Das bemannteRaumschiff hatte im Juni 2020 mit einer Falkon-9-Rakete ebenfalls von SpaceX imAuftrag der NASA zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS gebracht.Am 16. November 2020 fand der erste reguläre Astronautenstart von SpaceX statt.Die November-Crew - "Crew-1" - ist die erste, die offiziell von der Crew Dragonzur ISS geflogen wurde, nachdem der bemannte Test im Frühjahr erfolgreichverlaufen war.Der Weltraum-Shuttle zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass der Rumpf derKapsel zwischen dem Antrieb und der Spitze beinahe vollständig durch neuartigeflexible und dennoch robuste Solarpanel abgedeckt ist. Diese beidenEigenschaften - flexibel und robust - werden durch eine atomdünne Ummantelungerreicht, wie sie mit der SALD-Technologie herstellbar ist. Nach dem Verlassender Erdatmosphäre können sich die Solarpanel am Rumpf erweitern oderzusammenschrumpfen, je nachdem, ob sie gerade der Sonneneinstrahlung ausgesetztsind oder nicht. Diese Integration der solaren Energieversorgung in den Rumpfgilt als ein entscheidendes Merkmal künftiger Weltraumschiffe, weil dadurch dasaufwändige und unsichere Herausklappen von Sonnensegeln entfällt. Die riesigenSegel sind anfällig für Risse beim Ein- und Ausfalten, das herkömmlicherweiseüber Drehgelenke und Akkordeon-ähnliche Konstruktionen erfolgt. Risse und anderemechanische Fehler an den althergebrachten Sonnenflügeln lassen sich nur durchden Außeneinsatz von Astronauten reparieren.Über zehn Jahre Solar-ErfahrungSo revolutionär das atomdünne Beschichtungsverfahren ist, so gut ist es dennochbereits erprobt, betont das niederländische Startup. SALD ist als Spinn-off