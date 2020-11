Apstras neueste Softwareversion beschleunigt die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Bereitstellung und dem Betrieb von SONiC-Netzwerken in Rechenzentren

Apstras nächste Entwicklung im Bereich intentbasiertes Networking zielt darauf ab, die Einrichtung und den Betrieb von SONiC-Netzwerken zu beschleunigen und zu vereinfachen.

MENLO PARK, Kalifornien, 17. November 2020 /PRNewswire/ -- Apstra, der Pionier des intentbasierten Networking (IBN) und multinationales Softwareunternehmen, hat seine branchenführende Software für Netzwerkautomatisierung, -validierung und -analyse in Rechenzentren mit signifikanten Funktions- und Funktionserweiterungen von SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) aktualisiert. Die Software-Erweiterungen beseitigen die Komplexität der Bereitstellung und die betrieblichen Herausforderungen, die für SONiC ein Einstiegshindernis darstellten.