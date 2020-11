Die aktuelle Konstellation offeriert durchaus noch Chancen auf der Oberseite, birgt aber gleichzeitig auch Risiken.

Silber gelang es mit Blick auf die aktuelle Gemengelage zwar nicht, zuletzt neue Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch noch immer befindet sich das Edelmetall unserer Einschätzung nach in einer interessanten Ausgangslage. Die aktuelle Konstellation offeriert durchaus noch Chancen auf der Oberseite, birgt aber gleichzeitig auch Risiken.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.10. hieß es unter anderem

„[…] Kurzfristig hat sich der seit August dominierende Abwärtstrend durchgesetzt. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist erst einmal passé. Die jüngsten Versuche, in diesen wieder zurückzukehren, verpufften wirkungslos. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 21,0 / 20,0 US-Dollar. Hier liegen markante Punkte aus vergangenen Jahren. Kurzum: Silber „leidet“ gegenwärtig etwas stärker aus Gold. Maßgeblich für Silber dürfte es sein, dass Gold stabil bleibt. Sollte dieser stabilisierende Faktor wegbrechen, könnte es auch für Silber ungemütlich werden. Auf der Oberseite muss es für Silber weiterhin darum gehen, die Widerstandszone 25,0 / 26,0 US-Dollar zu attackieren und zu überwinden. Um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten, sollten die 22,5 US-Dollar halten. Sollte es unter die 20,0 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unserer Einschätzung nach erforderlich.“



Zuletzt unternahm Silber durchaus den einen oder anderen Versuch, auf der Oberseite für frische Impulse zu sorgen. Ein vielversprechender Vorstoß scheiterte erst kürzlich an dem Widerstand bei 26,0 US-Dollar. Gleichzeitig misslang damit auch die Rückkehr in den ehemaligen Aufwärtstrend (rot). Gerade dieser Aspekt ist ein „wenig ärgerlich“, hätte die Rückeroberung des Trends das Chartbild doch deutlich aufgehellt.

Auf der Unterseite versteht es Silber aber weiterhin, das Handelsgeschehen von der eminent wichtigen Unterstützungszone um 22,5 US-Dollar fernzuhalten. Damit ist aus unserer Sicht die Basis, um zukünftig weitere Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren, unverändert intakt. Die Demarkationslinie für das bullische Szenario würden wir unverändert im Bereich von 21 / 20 US-Dollar ziehen.

Wie könnte es kurzfristig weitergehen? Hierzu ist auch die Beobachtung von Gold als Taktgeber interessant. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar „Gold - Edelmetall mit Chancen auf Jahresendrally?“ vom 16.11.

Kommen wir auf Silber zurück. Reduziert man die aktuelle Gemengelage auf das Chartbild, dann hat Silber unserer Meinung nach trotz des jüngst vergeigten Vorstoßes weiter Chancen auf der Oberseite. Um diese aufrechtzuerhalten, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 22,5 US-Dollar gehen. Das Widerstandscluster, das Silber aktuell vor der Brust hat, erstreckt sich von 25,0 bis 27,5 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 27,5 US-Dollar wäre ein wichtiger Meilenstein und würde dem Edelmetall womöglich die Tür in Richtung 30,0 US-Dollar öffnen. Die aktuell zu beobachtende Hängepartie ist nicht untypisch für Silber. Das Edelmetall legt gern einmal über ausgedehnte Seitwärtsbewegungen den Grundstein für dynamische Bewegungsimpulse (in jedwede Richtung)…