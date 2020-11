München (ots) -



- Netznutzungsentgelte Gas: Größter Preisanstieg mit acht Prozent in Berlin

- CO2-Bepreisung ab Januar 2021: Mehrbelastung von 119 Euro jährlich für Gas

- Wegfall der Mehrwertsteuersenkung: Musterhaushalt zahlt jährlich 37 Euro mehr



75 Grundversorger erhöhen Anfang kommenden Jahres den Gaspreis oder haben dies

bereits in den vergangenen Wochen getan. Im Durchschnitt betragen die

Preiserhöhungen 7,5 Prozent und betreffen rund 545.000 Haushalte. Für einen

Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh bedeutet das zusätzliche

Kosten von durchschnittlich 105 Euro pro Jahr.





Dagegen haben bislang nur vier Grundversorger eine Preissenkung angekündigt - imSchnitt um 2,1 Prozent. Davon profitieren rund 35.000 Haushalte.1)Beim Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/) ist die Preisdifferenzzwischen Grundversorgung(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) undAlternativanbietern besonders groß. Für 20.000 kWh Gas zahlten Verbraucher imNovember 1.424 Euro. In den Alternativtarifen werden für die gleiche Menge Gasim Durchschnitt nur 940 Euro fällig (-34 Prozent)."Die bislang angekündigten Gaspreiserhöhungen zeigen, dass Verbraucher mitsteigenden Kosten rechnen müssen" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energiebei CHECK24. "Wenn sie aus der teuren Grundversorgung in einen günstigenAlternativtarif wechseln, sparen Verbraucher aber derzeit mehr als ein Drittelder Kosten."Netznutzungsentgelte: Größter Preisanstieg mit acht Prozent in BerlinDie Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2021 voraussichtlich umdurchschnittlich zwei Prozent.2) Am stärksten steigen die Netznutzungsentgeltein Berlin. Ab dem kommenden Jahr werden dort acht Prozent mehr fällig. InBremen, Hamburg und dem Saarland sinken die Netznutzungsentgelte dagegen leicht(jeweils minus zwei Prozent).CO2-Bepreisung ab Januar 2021: Mehrbelastung von 119 Euro jährlich für GasAb Januar 2021 werden für eine Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. EinMusterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch wird dann um 119 Euro pro Jahrzusätzlich belastet."Durch die CO2-Bepreisung werden Verbraucher im kommenden Jahr beim Gaspreisdeutlich belastet" , sagt Lasse Schmid. "Bei 20.000 kWh Verbrauch müssenHaushalte mit Gasheizung knapp 120 Euro Mehrkosten pro Jahr einplanen."Bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro je Tonne. Die Mehrkostenliegen dann bei 262 Euro jährlich.Außerdem fällt zum Jahreswechsel ebenfalls die Corona-bedingte Senkung derMehrwertsteuer weg. Dann zahlen Verbraucher wieder den vollen Mehrwertsteuersatzvon 19 Prozent auf ihre Gasrechnung. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von