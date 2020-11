goldinvest.de SKRR Exploration beendet 18 Bohrungen auf Olson-Goldprojekt Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 17.11.2020, 17:13 | 66 | 0 17.11.2020, 17:13 | Da sollte in ein paar Wochen eine Flut von Bohrergebnissen auf die Anleger niedergehen... Da sollte in ein paar Wochen eine Flut von Bohrergebnissen auf die Anleger niedergehen... SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; OTC: SKKRF; FSE: B04Q) hat wie geplant 18 Bohrlöcher auf einer Gesamtlänge von 2.981 Meter auf dem Olson-Goldprojekt in Saskatchewan abgeschlossen hat. Das Olson-Projekt umfasst 5038 ha und liegt innerhalb des Trans Hudson Korridors 100 km östlich von La Ronge und 80 km südlich des Goldprojekts Seabee von SSR Mining. Die Ergebnisse der jüngsten Bohraktivitäten stehen noch aus. SSKR hat ein Optionsabkommen mit Eagle Plains Resources Ltd. abgeschlossen und kann eine Beteiligung von bis zu 75 % an der Liegenschaft erwerben. Sherman Dahl, CEO von SKRR, kündigte ein Winterbohrprogramm an: „Wir freuen uns darauf, an den Explorationserfolg dieses Sommers mit einem erweiterten Winterbohrprogramm anzuknüpfen". Sieben separate Zielgebiete wurden im Laufe des Programms 2020 getestet, darunter die Zonen Jena, Juba, Point, Tuscan, Siskin, Olson und Michael. Abbildung 1: Bohrkern aus einer der 18 Bohrunge auf dem Olson-Projekt. Feldprogramm 2020 Das Olson-Feldprogramm 2020 umfasste neben den Bohrungen umfangreiche geophysikalische Untersuchungen. Insgesamt wurden 13 Linien (8,6 Linienkilometer) mit kombinierter IP/DC-Widerstandsfähigkeit in den Gebieten Point, Toskana und Juba abgeschlossen. Anschließend fand ein 13-tägiges geologisches Feldprogramms mit Bodenproben, Schürfungen, Feldkartierungen und Schlitzproben statt. Erweiterte Bohrungen auf dem Grundstück Olson SKRR will weitere Bohrstandorte definieren und mit den Bohrungen auf neuen Zielen auf dem Grundstück beginnen, sobald es die endgültigen Untersuchungsergebnisse seines Sommerbohrprogramms erhalten hat. Der Umfang des erweiterten Bohrprogramms wird von den ausstehenden Untersuchungsergebnissen abhängen. Fazit: SSKR kommt bei seinem Earn-In gut voran. Die Analysen der 18 Bohrungen werden in Kürze erwartet. Abhängig von deren Ergebnis wird entschieden, in welchem Umfang während des Winters weitere Ziele gebohrt werden. Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

