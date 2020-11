Düsseldorf (ots) -



- Das Ziel der Kampagne: möglichst viele Menschen zu animieren, ihr

Festtagsessen bei

Gastronomen zu ordern, um so dem schwierigen Lockdown-Alltag entkommen zu könn

en

- Großangelegte internationale Kampagne richtet Aufmerksamkeit der Konsumenten a

uf die

Perspektiven der Gastronomie im Corona-überschatteten Weihnachtsgeschäft

- Der Aufruf erfolgt in bis zu 18 Ländern, in denen METRO vertreten ist



Mit der Kampagne "Gönnt Eurer Küche eine Pause" appelliert METRO das

Lieblingsmenü an den Festtagen bei einem lokalen Gastronomen oder Restaurant zu

bestellen. Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten das Alltagsleben mit

all seinen Herausforderungen fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden

stattgefunden hat, soll nun in der Weihnachtszeit wenigstens der heimischen

Küche eine Pause gegönnt werden.







individueller Belastungen nicht nur das eigene Leben erleichtert - sondern es

wird damit auch das Gastgewerbe, das besonders hart von Auswirkungen der

weltweiten Corona-Pandemie getroffen wurde, unterstützt. In diesem Jahr

verzeichnet die Branche bereits Einnahmeausfälle im hohen zweistelligen

Prozentbereich*, zahlreiche Betriebe kämpfen um ihre Existenz. Auch für die

kommenden Monate ist sowohl aufgrund behördlicher Einschränkungen als auch

gestiegener Unsicherheit der Gäste eine Verbesserung der Situation nicht zu

erwarten. Mit der Aktion will METRO seine Millionen Restaurant-, Hotel- und

Catering-Kunden in aller Welt unterstützen.



Internationale Kampagne



Herz der Kampagne ist ein emotionales Video, das die vielen Herausforderungen

durch Einschränkungen des sozialen Lebens prägnant zusammenfasst. Die Kampagne

wird in bis zu 18 Ländern über verschiedene Media-Kanäle wie Internet, Social

Media oder TV ausgestrahlt. Der ca. 1,20 Minuten lange Spot zeigt in starken

Bildern die Erfahrungen einer typischen Familie in den letzten Monaten. Ihre

Geschichte ist ein Spiegelbild der aktuellen Situation in vielen Familien. Das

Leben in der Lockdown Realität findet fast ausschließlich in den eigenen vier

Wänden statt: Home Office, Home Schooling, Kochen, Sport, etc. Gutes Essen,

Vorbereitungen für die Festtage und gemeinsame Quality-Time bleiben im

hektischen und frustrierenden Alltag dagegen vielfach auf der Strecke. Die

Kernaussage des Videos lautet daher: Gönn der heimischen Küche eine Pause und

somit deiner Familie gemeinsame Zeit, indem du dir dein Weihnachtsmenü vom Profi

kochen lässt. Damit tust du etwas Gutes für dich und für die Gastronomie. "Wir

sprechen mit unserem Film sehr emotional und ganz bewusst die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Mit der Bestellung des Weihnachtsmenüs wird nach langen Monaten vollerindividueller Belastungen nicht nur das eigene Leben erleichtert - sondern eswird damit auch das Gastgewerbe, das besonders hart von Auswirkungen derweltweiten Corona-Pandemie getroffen wurde, unterstützt. In diesem Jahrverzeichnet die Branche bereits Einnahmeausfälle im hohen zweistelligenProzentbereich*, zahlreiche Betriebe kämpfen um ihre Existenz. Auch für diekommenden Monate ist sowohl aufgrund behördlicher Einschränkungen als auchgestiegener Unsicherheit der Gäste eine Verbesserung der Situation nicht zuerwarten. Mit der Aktion will METRO seine Millionen Restaurant-, Hotel- undCatering-Kunden in aller Welt unterstützen.Internationale KampagneHerz der Kampagne ist ein emotionales Video, das die vielen Herausforderungendurch Einschränkungen des sozialen Lebens prägnant zusammenfasst. Die Kampagnewird in bis zu 18 Ländern über verschiedene Media-Kanäle wie Internet, SocialMedia oder TV ausgestrahlt. Der ca. 1,20 Minuten lange Spot zeigt in starkenBildern die Erfahrungen einer typischen Familie in den letzten Monaten. IhreGeschichte ist ein Spiegelbild der aktuellen Situation in vielen Familien. DasLeben in der Lockdown Realität findet fast ausschließlich in den eigenen vierWänden statt: Home Office, Home Schooling, Kochen, Sport, etc. Gutes Essen,Vorbereitungen für die Festtage und gemeinsame Quality-Time bleiben imhektischen und frustrierenden Alltag dagegen vielfach auf der Strecke. DieKernaussage des Videos lautet daher: Gönn der heimischen Küche eine Pause undsomit deiner Familie gemeinsame Zeit, indem du dir dein Weihnachtsmenü vom Profikochen lässt. Damit tust du etwas Gutes für dich und für die Gastronomie. "Wirsprechen mit unserem Film sehr emotional und ganz bewusst die