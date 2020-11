Portofino ist zuletzt ausgesprochen aktiv gewesen. Gleich vier Goldprojekte treibt man voran!

Abbildung 1: Die Karte verzeichnet die Fundorte der goldhaltigen Gesteinsproben.

Diese gemeldeten Goldfunde liegen in den östlichen Claims des Konzessionsgebiets Gold Creek in einem strategisch konzipierten Konzessionsblock, der mehrere bemerkenswert hochgradige historische Goldvorkommen enthält, unter anderem historische Bohrlochabschnitte mit 4,32 g/t Gold über 41 Meter (m) und 4,36 g/t Gold über 20,42 m, die im Jahr 1995 von Landore Resources Inc. in einem Gebiet gebohrt wurden, das als I-Zone bezeichnet wird. Im Jahr 2008 entnahm Mengold Resources Inc. eine Massenprobe von 1 Tonne aus der I-Zone, die einen durchschnittlichen Goldgehalt von 9,9 g/t Gold aufwies.

Die Goldvorkommen der I-Zone bestehen aus einer Reihe von felsischen Gesteinsgängen, die in die umgebende gebänderte Eisenformation intrudierten. Die Gesteinsgänge haben meist eine Mächtigkeit von 4,5 m, in welcher sie in relativ engem Abstand goldhaltige Quarz-Dehnungsgänge/-Leitergänge aufweisen und 3 % - 5 % Pyrit sowie gelegentlich grobes sichtbares Gold enthalten. Im Laufe des Herbstprogramms des Unternehmens wurde festgestellt, dass die I-Zone aus zwei subparallelen Vorkommen besteht, der I-Zone Nord und der I-Zone Süd, die über eine Entfernung von mehr als 100 m und parallel zur Verwerfungszone Crayfish Creek ungefähr in Ost-West-Richtung streichen.

Die nächsten Schritte in Gold Creek

Portofino erwartet die Ergebnisse aus weiteren mindestens 90 Probenanalysen sowie die Ergebnisse der Multi-Element-Analyse der 60 Proben, die in der heutigen Pressemitteilung gemeldet werden. Die aktuellen Analyseergebnisse werden in eine laufende Kompilationsstudie für das gesamte Konzessionsgebiet integriert; diese besteht aus allen historischen geologischen, geophysikalischen und biochemischen Daten, die in einem bis zum Jahresende fertigzustellenden Bericht mit einer fortgeschrittenen Interpretation für das Konzessionsgebiet gebündelt werden sollen. Der Bericht wird eine strukturelle Analyse und Modellierung enthalten, welche die Konzeption eines Bohrprogramms unterstützen wird, das im Jahr 2021 starten soll. Portofino hat den Antragsprozess für die erforderliche erweiterte Explorations- und Bohrgenehmigung eingeleitet.

Weitere Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet werden erwartet

Das Unternehmen war in den letzten Monaten ausgesprochen aktiv und führte in jedem seiner vier Gold-Konzessionsgebiete im Nordwesten von Ontario Explorationsarbeiten durch. Weitere Updates sind zeitnah zu erwarten.

