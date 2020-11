Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Financial Calendar 2021 COMPANY ANNOUNCEMENT NO 39/2020 – 17 NOVEMBER 2020 Below please find Royal Unibrew A/S' Financial Calendar for 2021. 3 March 2021Annual Report 202028 April 2021Trading Statement for 1 January – 31 March 202128 April 2021Annual General Meeting …