Signale für längere Zusatz-Förderung von E-Autos

Die erhöhte E-Auto-Förderung habe zu einem "erkennbaren Sinneswandel bei Verbrauchern und Herstellern geführt", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierung müsse nun für Kontinuität sorgen durch die Verlängerung der Prämie, aber auch den Ausbau von Ladekapazitäten und der Fertigung von Batteriezellen. CSU-Chef Markus Söder sagte, eine Verlängerung der Prämie sei ein "ganz wichtiger Schritt", der Arbeitsplätzen und Klima helfe. Eine Prämie auch für moderne Verbrenner-Pkw, die er in der Corona-Krise gefordert hatte, sei "im Moment eher schwierig". Abwrackprämien für alte Lkw brächten eine "substanzielle Verbesserung der Luftqualität".

BERLIN (dpa-AFX) - Für einen weiteren Schub zu mehr Elektro-Autos auf deutschen Straßen zeichnet sich in der schwarz-roten Koalition eine Verlängerung erhöhter Kaufanreize ab. Vor einem Spitzengespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Branchenvertretern am Dienstagabend sprachen sich Union und SPD dafür aus, die bis Ende 2021 laufende "Innovationsprämie" bis Ende 2025 fortzuführen. Ergänzend soll aber auch das bundesweite Ladenetz für E-Autos weiter ausgebaut werden. Rückenwind gab es außerdem für ein Abwrackprogramm alter Lastwagen.

Eine Verlängerung der "Innovationsprämie", über die Autokäufer einen Zuschuss von bis zu 9000 Euro bekommen können, hatte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gefordert. Bisher werden reine E-Autos wie Plug-in-Hybride damit gefördert, die sowohl elektrisch als auch mit Sprit fahren. Seit die bestehende Kaufprämie (Umweltbonus) über eine "Innovationsprämie" deutlich erhöht wurde, steigen die Absatzzahlen. Bis Ende 2021 verdoppelt der Bund seinen Anteil am Umweltbonus, der eigentlich je zur Hälfte aus Steuergeldern und von Herstellern gezahlt wird. Dies gehört zu einem Konjunkturpaket, das Folgen der Corona-Krise abfedern soll.

Der Autofahrerclub ADAC meldete Bedenken an. Die Umweltprämie gelte ohnehin bis 2025, die zusätzliche Erhöhung als Innovationsprämie sollte nicht über 2023 hinaus gezahlt werden, sagte Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Bei Plug-in-Hybriden solle die Prämie zudem von der elektrischen Nutzung abhängig gemacht werden.

Eine Vorlage des Kanzleramts vor dem Spitzengespräch, die noch nicht mit allen Ministerien abgestimmt war, stellte für die E-Auto-Prämie eine weitere Milliarde Euro in Aussicht, ebenso für die Lkw-Förderung - davon 500 Millionen für Unternehmen und ebenso viel für öffentliche Anschaffungen. An der Videokonferenz sollten Vertreter der Branche, mehrerer Länder, Gewerkschafter und die Koalitionsspitzen teilnehmen. Bei den "Autogipfeln" geht es um die Zukunft der wichtigen Branche, die einerseits in der Corona-Krise unter Druck steht, andererseits den Wandel zu umwelt- und klimafreundlicher Mobilität schaffen soll.