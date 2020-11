Foto: finanzbusiness Großanleger haben den Corona-Crash an den Finanzmärkten im März verstärkt Nachrichtenquelle: Finanz Business 50 | 0 | 0 17.11.2020, 17:46 | Erste Vorschläge für eine stärkere Regulierung will der internationale Finanzstabilitätsrat (FSB) im nächsten Jahr vorlegen und nimmt zum Auftakt Geldmarktfonds in den Blick.

