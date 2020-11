^ DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung SAF-HOLLAND SE: SAF-HOLLAND erzielt sehr starken operativen Free Cashflow und hebt Guidance für bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2020 auf 5 bis 6 Prozent an

17.11.2020 / 18:10

SAF-HOLLAND erzielt sehr starken operativen Free Cashflow und hebt Guidance für bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2020 auf 5 bis 6 Prozent an

- Konzernumsatz verringert sich markt- und COVID-19-bedingt um 29,7 Prozent auf 708,7 Mio. Euro



- Bereinigte EBIT-Marge mit 5,4 Prozent über dem oberen Ende der bisherigen Bandbreite für das Gesamtjahr 2020



- Quantitative Jahresendziele des Projekts "Cash-is-King" - Verbesserung der Performance des Vorrats- und Forderungsmanagements - per Ende Q3/2020 nahezu vollständig erreicht



- Operativer Free Cashflow von 12,3 Mio. Euro auf 64,4 Mio. mehr als verfünffacht



- Umfassendes Programm zur Reduktion der Vertriebs- und Verwaltungskosten an sämtlichen Standorten weiter konsequent fortgesetzt



Bessenbach, 17. November 2020. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute die wesentlichen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2020 und die angehobene Guidance für die bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht.



Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE, sagt: "Wir haben uns im dritten Quartal 2020 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld operativ sehr gut geschlagen. Bei einem Konzernumsatz von etwas mehr als 232 Mio. Euro (Vorjahr 313,2 Mio. Euro) haben wir eine bereinigte EBIT-Marge von 6,4 Prozent erreicht und damit den Wert des Vorjahresquartals aus der Vor-COVID-19-Zeit von 5,4 Prozent deutlich übertroffen."

"Im Oktober hat sich die in den Vorwochen eingetretene Erholung des Geschäftsumfelds weiter fortgesetzt. Unter der Prämisse, dass sich in den verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres 2020 keine neuen, unerwarteten Auswirkungen der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie auf die Produktions- und Lieferketten ergeben, erwarten wir nunmehr für das Gesamtjahr 2020 eine bereinigte EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 bis 6 Prozent (bisher: 3 bis 5 Prozent)", ergänzt Alexander Geis.