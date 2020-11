Covid-19 trifft die Wirtschaft hart – auch die Konjunkturanalysten! Die sehen sich nämlich dem Dilemma ausgesetzt, mit Konjunkturdaten von Gestern, in diesem Fall dem Vormonat Oktober, eine Konjunkturlage zu beschreiben, in diesem Fall eine Positive, von der sie sicher wissen, dass ihre Beschreibung in der IST-Zeit, in diesem Fall Mitte November, aufgrund des globalen Infektionsdynamik und

Der Beitrag Die Autoindustrie im Lockdown-Wechselbad erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.