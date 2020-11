FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,14 Prozent auf 175,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,56 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Der Handel am Anleihemarkt verlief vergleichsweise ruhig. Die Papiere hatten am Vortag nicht nachhaltig unter neuen Fortschritten bei der Impfstoffentwicklung gelitten. Zu Beginn der vorherigen Woche waren sie noch stark unter Druck geraten, als Nachrichten über einen ersten Impfstoff-Durchbruch die Anleger zuversichtlich stimmten. Noch hat der Bund-Future diese Verluste nicht vollständig wett gemacht. Am Dienstag wurden die Anleihen durch die insgesamt etwas skeptischere Stimmung an den Märkten gestützt. Uneinheitlich ausgefallene US-Konjunkturdaten gaben dem Markt keine neue Richtung./jsl/he