Frankfurt / New York 17.11.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag überwiegend leichter. Für Evotec und MorphoSys geht es so nach unten. Auch An der Wall Street liegt der Sektor unter Druck. Puma Biotech können derweil zulegen.



Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent leichter bei 13.132 Punkten, belastet von E.On, Deutsche Börse und SAP. Der MDAX verliert 0,3 Prozent auf 28.646 Punkte und der TecDAX korrigiert um 0,8 Prozent auf 3.005 Punkte, belastet von Nordex, Eckert&Ziegler und S&T.





Die Berichte über vielversprechende Studienergebnisse für zwei Impfstoffe gegen SARS-Cov-2, die gestern und in der vergangenen Woche die Runde machten, haben die Aktienmärkte kräftig anziehen lassen. Es wird nun aber deutlich, dass die Entwicklung und die Verfügbarkeit länger dauern werde als es die Marktteilnehmer zunächst hofften. Dies führt zu Korrekturen, die sich sowohl in Europa als auch den USA zeigen.In den USA wurde mitgeteilt, dass die Industrieproduktion im Oktober um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen ist. Die Auslastung in den Fabriken stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 72,8 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen im Oktober um 0,3 Prozent, nach 1,6 Prozent im Vormonat.Der Dow Jones Index verliert 0,6 Prozent auf 29.762 Punkte, die NASDAQ korrigiert um 0,3 Prozent auf 11.885 Punkte.Im deutschen Handel legen MagForce um 2,0 Prozent auf 3,06 Euro zu, für Vita34 geht es um 1,2 Prozent auf 12,60 Euro zu, 4SC steigen um 0,9 Prozent auf 1,67 Euro.Biotest verbessern sich um 0,8 Prozent auf 26,40 Euro, BB Biotech zeigen sich unverändert.Auf der Verliererseite stehen Evotec, die 2,6 Prozent auf 24,77 Euro verlieren. Qiagen korrigieren um 1,2 Prozent auf 38,88 Euro und MorphoSys verlieren 0,8 Prozent auf 87,18 Euro.An der Wall Street verliert der NASDAQ Biotechnology Index 0,9 Prozent auf 4.395 Punkte.Hier korrigieren Regeneron Pharma geben 3,2 Prozent auf 541,35 USD, für Vertex Pharma geht es um 1,1 Prozent auf 221,92 USD nach unten, Amgen geben 0,8 Prozent auf 234,76 USD ab und Gilead Sciences verlieren 0,9 Prozent auf 60,55 USD.Papiere von Puma Biotech steigen um 2,6 Prozent auf 9,32 USD, Arrowhead Pharma steigen um 2,8 Prozent auf 71,02 USD.Die Pharmabranche ist in der Pandemie unter besondere Beobachtung geraten. Der Druck ist groß, zeitnahe eine Vakzine zu entwickeln, die eine möglichst breite und langanhaltende Wirksamkeit sichert. Ungeachtet der Herausforderung der Pandemie ist für die Branche weiterhin viel zu tun. Neben den USA gilt China als nächster großer Markt für Pharmaunternehmen.Sirona Biochem Corp. (WKN: A0RM6R) hat sich in beiden Märkten positioniert und will unter anderem im Bereich der Hautaufheller stark wachsen. Das globale Marktpotential wird auf rund 20 Mrd. USD geschätzt. Mit dem Hautaufheller TFC-1067 verfügt Sirona Biochem über ein Produkt, dass seine Überlegenheit gegenüber dem Wettbewerber Hydrochinon bei der Behandlung von Pigmentationsstörungen unter Beweis gestellt hat. Dabei wurden sowohl bessere Ergebnisse hinsichtlich des Hauttons als auch eine hohe klinische Sicherheit beobachtet.Am 4. März gab Sirona Biochem bekannt, dass man eine Absichtserklärung mit der chinesischen Beijing Huaxi Pharma Co. Ltd. unterzeichnet habe. Das Unternehmen ist das fünftgrößte pharmazeutische Entwicklungsunternehmen Chinas. Im Rahmen einer Kooperation wollen Sirona und Huaxipharma daran arbeiten, das Produktportfolio von Sirona Biochem zur internationalen Marktreife zu bringen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3coyCWOAm 16. Juni gab Sirona Biochem bekannt, dass man die erste Charge des Wirkstoffs TFC-1067 an Rodan + Fields geliefert habe. Das Unternehmen wird als erster Anbieter ein Konsumprodukt mit TFC-1067 auf den Markt bringen, welches zur Behandlung von Dyschromie eingesetzt werden kann. Sirona Biochem führt zudem Verhandlungen mit einem chinesischen Produzenten hinsichtlich der Herstellung von TFC-1067 in industriellem Maßstab. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2BfiOreSironas Ziele für die kommenden zwölf Monate:Profiteer hat im vergangenen Jahr ein exklusives Interview mit Howard Verrico von Sirona Biochem geführt. Dieses finden Sie im Profiteer-Update zu Sirona Biochem hier:https://bit.ly/31uscQxSirona Biochem hat am 9. September mitgeteilt, dass man WuXi AppTec mit der Produktion von TFC-1067 in großem Maßstab beauftragt habe. Noch in diesem Jahr sollen mehere Kilogramm des hochkonzentrierten Stoffs produziert werden, wobei aus einem Kilogramm bis zu 10.000 Behälter handelsüblicher Größe hergestellt werden können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/35jxDpISirona Biochem meldete am 13. Oktober, dass man einen Vertrag mit einem der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen zur Durchführung einer klinischen Studie mit dem Hautpflegewirkstoff TFC-1067 zur Entfernung dunkler Hautflecken unterzeichnet hat. Die Studie soll Anfang 2021 abgeschlossen sein, Ergebnisse werden im Februar 2021 erwartet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2FtjyvyAm 26. Oktober wurde eine klinische Studie zu TFC-1067 aus dem Jahr 2019 zur Veröffentlichung im Journal of Cosmetic Dermatology angenommen. Die Chef-Wissenschaftlering von Sirona Biochem, Dr. Geraldine Deliencourt-Godefroy, teilte mit, dass diese Publikation einen enormen wirtschaftlichen Mehrwert bringe. Die Zusammenfassung der Studie finden Sie hier:https://doi.org/10.1111/jocd.13771 und die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3mjxkQYDie Aussichten für Sirona Biochem Corp. (WKN: A0RM6R) dürfen vor dem Hintergrund der breiten Aufstellung in China und den USA als hervorragend gelten. Mehr zu Sirona Biochem lesen Sie hier:https://bit.ly/2WSTlt0Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Sirona Biochem Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Sirona Biochem Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!