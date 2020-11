Wie soll ich mich jetzt als Anleger verhalten? Bei Moderna groß einkaufen? BioNTech verkaufen oder jetzt erst recht rein in die Impfstoff-Rallye? Antworten von Aktien-Profis.

Die Jubelmeldungen von Moderna am Montag und von BioNTech vom letzten Montag werfen die Frage auf, wie Selbstentscheider-Anleger jetzt am besten vorgehen, um die beste Rendite aus der Super-Impfstoff-Rallye herauszuholen.

Börsenstar Ben Carlson, der nicht gerade für marktschreierische Prognosen bekannt ist und eher nüchtern, aber sehr oft erfolgreich einschätzt, vergleicht in seinem Post „Is the Vaccine Our One Giant Leap? What the Covid vaccine and Apollo 11 mission have in common“ recht pathetisch die Suche nach dem Corona-Gegenmittel sogar mit dem Raumfahrtprogramm der NASA in den 60er-Jahren. Laut Carlson hätte das Programm, das zur ersten Mondlandung führte, „den Grundstein für die digitale Revolution“ gelegt. Wallstreet-Experte Carlson fragt: „Ist es möglich, dass der Covid-19-Impfstoff ähnliche Ausläufer haben könnte?“