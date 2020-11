(neu: R-Wert im 9. Absatz)



BERLIN (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal in Folge hat die binnen 24 Stunden gemeldete Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland unter dem Wert der Vorwoche gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 14 419 neue Corona-Infektionen - knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche, wie aus Angaben des RKI vom Dienstagmorgen hervorgeht. Am vergangenen Dienstag hatte die Zahl bei 15 332 gelegen - und damit erstmals seit September unter dem Wert vom Dienstag zuvor (15 352). Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23 542 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Allerdings ist die Zahl der Corona-Tests bundesweit laut einem großen Verband zuletzt etwas zurückgegangen - was mit ein Grund für weniger erfasste Infektionen sein kann. In der Woche vom 9. bis 15. November seien rund 1,26 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden, sagte der erste Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller. Rund 9,2 Prozent der Tests fielen positiv aus - das sei die höchste Rate seit Beginn der Datenerhebung Anfang März. In den beiden Kalenderwochen zuvor hatte es jeweils rund 1,44 Millionen Tests gegeben.