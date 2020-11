Grüne kritisieren Dienstreiseprivileg für Beamte in Zug und Flieger

Berlin (ots) - Die neue Dienstreiseregelung für Bundesbeschäftigte, die währendder Coronakrise zwei Sitzplätze in Bahnen und Flugzeugen buchen dürfen, stößtbei den Grünen auf Kritik. Die Bundesregierung müsse öffentlich darlegen, aufwelcher Risikoabschätzung die Entscheidung beruht und wenn nötig dieAbstandsregeln im öffentlichen Verkehr anpassen, sagte der tourismuspolitischeSprecher der Bundestagsfraktion, Markus Tressel, dem Tagesspiegel(Mittwochausgabe). "Es wäre schwer vermittelbar, wenn hier für Bundesbediensteteandere Maßstäbe gelten als für den Rest der Bevölkerung", kritisierte Tressel."Genügender Infektionsschutz in Verkehrsmitteln darf kein Privileg fürdiejenigen sein, die es sich leisten können."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/sonderregelung-fuer-dienstreisen-in-corona-zeiten-bund-zahlt-mitarbeitern-zwei-bahn-plaetze/26632600.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4766262OTS: Der Tagesspiegel