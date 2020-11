Die Stimmung der Aktienmärkte ist derzeit so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr - der Impfstoffhoffnung sei Dank. Aber die Euphorie ist inzwischen so groß, dass es schwer werden dürfte, dieses Niveau noch zu toppen

Die Stimmung der Aktienmärkte ist derzeit so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr - der Impfstoffhoffnung sei Dank. Aber die Euphorie ist inzwischen so groß, dass es schwer werden dürfte, dieses Niveau noch zu toppen. Derzeit preisen die Aktienmärkte die Beste aller Welten ein und sind inzwischen stark überkauft: nach der Coronakrise komme dann das enorme Wachstum, so die derzeitige Annahme der Aktienmärkte. Aber hinter dieser Annahme stehen nach wie vor viele Fragezeichen. Die großen Player am Markt sind inzwischen all-in gegangen - und müssen dann wohl nach Thanksgiving (26. November) ihre Portfilios adjustieren, um die derzeit sehr niedrige Cash-Quote wieder zu erhöhen..

