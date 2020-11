L'Oréal Paris ist stolz, Hollywoods wegweisende Gemma Chan als internatio-nale markenbotschafterin bekannt zu geben

Paris (ots/PRNewswire) - Nachdem Gemma Chan ihre Anwaltskarriere beendete, um

ihrem Traum in die Schauspielerei zu folgen, schlug sie einen unkonventionellen

Weg nach Hollywood ein. Die Feministin gehört zu einer neuen Generation, die die

Filmwelt aufrüttelt. Sie spricht offen an, was sich verändern muss und setzt

sich dafür ein, dass es auch geschieht. Die britische Schauspielerin nutzte

ihren Einfluss für eine stärkere Inklusion in der Kinowelt: für die

Gleichstellung der Geschlechter und für mehr Diversität unter Autoren,

Produzenten und Schauspielern. Außerdem setzte sie sich, gemeinsam mit

internationalen NGOs, für die Rechte und Gleichstellung von Kindern ein. Gemma

nimmt stets eine aktive Rolle für die Schwächsten der Gesellschaft ein. Zuletzt

unterstützte sie das Pflegepersonal Großbritanniens während des Höhepunktes der

Coronavirus-Pandemie, indem sie ehrenamtlich mit Cook-19 zusammenarbeitete und

kostenlose Mahlzeiten in Krankenhäuser lieferte. So stand sie dem überlasteten

Gesundheitspersonal in ganz London bei.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://ww

w.multivu.com/players/uk/8814251-loreal-paris-announce-gemma-chan-international-

spokesperson/







eine Stelle bei einer der führenden Anwaltskanzleien Londons aus. Stattdessen

entschied sie sich, ihrer Intuition zu folgen und eine Schauspielkarriere

einzuschlagen. Sie arbeitete ein Jahr lang als Model, um ihr Studium am Drama

Centre London zu finanzieren - die Schauspielschule, die Talente wie Emilia

Clarke, Colin Firth und Pierce Brosnan hervorbrachte. Auf ihre ersten

Theaterrollen folgten Auftritte in TV-Serien wie Doctor Who und Sherlock .

Später erhielt sie ihre erste große Rolle in der Sci-Fi-Serie Humans . Im Jahr

2018 hatte Gemma ihren Durchbruch in Hollywood, in der erfolgreichen

romantischen Komödie Crazy Rich . Anschließend war sie Teil des international

erfolgreichen Films Captain Marvel , der erste von Frauen geführte Actionfilm

von Marvel. Danach kehrte Gemma in der Anthologie-Drama-Serie I Am , vom

BAFTA-Gewinner (British Academy Film Awards), Autor und Regisseur Dominic

Savage, zum britischen Fernsehen zurück. Die Trilogie zeigt die Erfahrungen

dreier Frauen in ganz persönlichen, emotionalen und zum Nachdenken anregenden

Situationen und beschäftigt sich mit Themen wie Beziehungen, gesellschaftlicher

Druck, Identität und Selbstbestimmung.



Besonders für ihre Darstellung in I Am Hannah , die sie mitverfasst und

gemeinsam mit Savage entwickelt hat, erhielt Gemma begeisterte Kritiken. Im Seite 2 ► Seite 1 von 2



