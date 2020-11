Im Rahmen der Kooperation zwischen LHIND und AWS konnten in der Vergangenheit verschiedenste Kundenprojekte realisiert werden. So setzt etwa der LHIND-Kunde Cittadino per AWS auf eine Lösung, die es dem Anbieter von Digital-Out-of-Home-(DOOH)-Medien ermöglicht, mit Predictive Analytics Werbung Zielgruppengerecht und in Echtzeit auszuspielen. Und auch für die Hamburger Hochbahn testet LHIND den Einsatz der AWS-Cloud, um durch die Einbindung verschiedener Sensoren und die nachgelagerte Datenanalyse eine frühzeitige Schadenserkennung und einen reibungslosen Betriebsablauf zu ermöglichen.

Lufthansa Industry Solutions erhält AWS Advanced Partner-Status (FOTO) Norderstedt (ots) - Lufthansa Industry Solutions (LHIND) steigt im Partnerprogramm von Amazon Web Services vom Select Consulting Partner zum Advanced Consulting Partner auf. Dieser neue Status belegt die vorhandene Cloud-Expertise der LHIND im Umgang mit den AWS-Cloud-Services. Damit gehören die IT-Experten zu den wenigen IT-Beratungsunternehmen in Deutschland, die über den Advanced-Status verfügen und deren Angebotsspektrum weit über eine reine Cloud-Spezialisierung hinausgeht. Die LHIND begleitet ihre Kunden unter anderem auch in KI-, SAP- oder IoT-Projekten und berät in IT-Security-Fragen.

"Für uns ist die Erlangung der AWS Advanced Partnerschaft eine besondere Auszeichnung, aber auch der logische nächste Schritt", sagt Bernd Appel, Managing Director bei LHIND. "Unternehmen fragen verstärkt die Dienste von Cloud-Providern nach, die Vorbehalte gegenüber Cloud-Services sind deutlich geringer geworden. Unsere Kunden sehen in der Nutzung der Cloud die Chance, ihre Kosten zu variabilisieren und neue Kundenkreise sowie Märkte zu erschließen, ohne dabei das finanzielle Risiko eigener Infrastruktur tragen zu müssen. Diesem Trend wollen wir mit dem AWS-Status Advanced Consulting Partner Rechnung tragen." Die LHIND berät insbesondere Kunden aus der Industrie, dem Automotive-Bereich, der Logistik und dem Handel zu Lösungen auf AWS-Basis.

Zur Erreichung des Advanced-Status waren umfangreiche Zertifizierungen im technischen Bereich und im Business-Kontext erforderlich. Außerdem dient eine Vielzahl durchgeführter Projekte in der Beratung und Entwicklung von anspruchsvollen Cloud-basierten Anwendungen und der Migrationen bestehender Applikationen in die AWS Cloud als Beleg für die vorhandene AWS-Expertise und damit als Grundlage des Status-Upgrades.



Neben der zertifizierten Cloud-Expertise der LHIND profitieren Kunden insbesondere von der breiten Ausrichtung des IT-Unternehmens. So gehört die LHIND zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die eine umfassende IT-Expertise, unter anderem in den Bereichen Internet of Things oder Künstliche Intelligenz, mit zertifiziertem Cloud-Know-how verbinden. Kunden erhalten dadurch von Projektbeginn tiefgehende Beratung und kompetente Projektexpertise aus einer Hand. "Komponenten wie Data Analytics, IoT oder Virtual und Augmented Reality ergänzen und beschleunigen den Weg unserer Kunden in die Digitalisierung", ist Appel überzeugt.



Derzeit unterstützt die LHIND seine Kunden bei Cloud-Fragen in einem breiten Themenportfolio, wie unter anderem in der Entwicklung übergreifender Digitalstrategien, spezifischer Cloudstrategien, spezieller Cloud-Lösungen, in der Cloud-Migration bestehender Anwendungen, Migration fertiger SaaS-Produkte wie SAP in die Cloud, Betrieb der Cloud (Cloud Operations) sowie in Privacy- & Security-Fragen.



