Ideanomics berichtet über Vertriebsaktivitäten von MEG im Oktober und vierten Quartal

- Ausgelieferte Einheiten stammten aus dem Taxi- und Ride-Hailing-Segment

- Bestellungen für das vierte Quartal gehen weiterhin ein

New York, 16. November 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) („Ideanomics“ oder das „Unternehmen“) berichtet über die Vertriebsaktivitäten seiner Abteilung Mobile Energy Global (MEG) für den Monat Oktober.

Im Zeitraum vom 1. bis 31. Oktober lieferte MEG insgesamt 102 Einheiten aus. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Fahrzeuge für Taxi-/Ride-Hailing-Zwecke. Die Auslieferung der 340 Einheiten, die im Zeitraum Juli bis September 2020 in Rechnung gestellt wurden, steht noch aus. Im Oktober gab es in China zwei große nationale Feiertage, wodurch der Monat weniger Werkstage hatte. Infolgedessen wurde für den Monat eine geringere Auslieferungsmenge erwartet.

„Da wir uns nun in den letzten Monaten des Jahres 2020 befinden, konzentrieren sich unsere Verkaufsbemühungen auf den Abschluss von Möglichkeiten für größere Fahrzeugbestellungen und die Ausweitung unserer Lieferungen auf Batteriesysteme und Ladestationen im Rahmen der Testprogramme mit unseren Kunden und Partnern“, meint Herr Alf Poor, CEO von Ideanomics. „Zum Ende des vierten Quartals und des Jahres 2020 besteht unser Ziel darin, ein Wachstum im Quartalsvergleich zu erzielen und gleichzeitig unsere laufenden Aufträge auszubauen, damit wir im Jahr 2021 voll durchstarten können.“

H2TD = bisheriger Verlauf der zweiten Jahreshälfte

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Annäherung von Finanzdienstleistungen und Industrien gerichtet ist, die eine technologische Störung erleben. Unsere Abteilung Mobile Energy Global (MEG) ist ein Dienstleistungsanbieter, der die Annahme von Elektrofahrzeugen durch kommerzielle Fuhrparkbetreiber fördert, indem sie Services in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Finanzierung und Leasing sowie Energiemanagementlösungen im Rahmen unseres innovativen S2F2C-Geschäftsmodells (Sales to Financing to Charging) anbietet. Ideanomics Capital konzentriert sich auf revolutionäre Fintech-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Zusammen bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern führende Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Transparenz, Effizienz und Verantwortlichkeit sowie unseren Aktionären die Möglichkeit, sich an Wachstumsbranchen mit großem Potenzial zu beteiligen.