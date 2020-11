Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP Deutsche Börse kauft Stimmrechtsberater ISS Die Deutsche Börse wagt einen Milliardenzukauf. Der Dax -Konzern kauft den US- Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS), teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend mit. 80 Prozent an dem Datenunternehmen werde die Deutsche …