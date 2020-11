Provinzen und Kommunen entlang des Jangtse-Flusses – der längste Fluss Chinas – haben eine wichtige Rolle bei der Förderung eines innovationsgetriebenen, ökologischen Entwicklungsmodus für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erhalten.

Der Entwurf – die Vorschläge des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) für die Formulierung des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035 – rief zu Anstrengungen auf, um die Entwicklung des Wirtschaftsgürtels des Jangtse-Flusses und die Integration des Jangtse-Deltas zu fördern und Innovationsplattformen und neue Wachstumspole in den Regionen zu schaffen.

Die Rolle des Wirtschaftsgürtels des Jangtse-Flusses und des Jangtse-Deltas für die Gesamtentwicklung des Landes steht ganz oben auf der Tagesordnung der laufenden Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping durch die Stadtverwaltung von Shanghai und die Provinz Jiangsu.

Es ist seine erste inländische Inspektionsreise nach der fünften Plenartagung des 19. Zentralausschusses des KPCh, auf der der Entwurf angenommen wurde.

Vorreiter für neue Reformanstrengungen

Xi, ebenfalls Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, nahm am Donnerstagmorgen an einer großen Versammlung in Shanghai teil, um den 30. Jahrestag der Entwicklung und Öffnung von Pudong zu feiern, und ermutigte den Bezirk, in Bezug auf Chinas Reform- und Modernisierungsbestrebungen „die schwerste Last zu tragen" und „die härteste Nuss zu knacken".

Pudong, das östlich des Huangpu-Flusses in Shanghai liegt, solle danach streben, ein Pionier der Reform und Öffnung auf höherer Ebene und eine Vorhut beim vollständigen Aufbau eines modernen sozialistischen Landes zu werden, sagte er in einer Rede.

Das Gebiet sollte seine Rolle als Innovationsmotor stärken und Durchbrüche in Schlüssel- und Kerntechnologien erzielen, betonte er.

Auf der anderen Seite sollten Anstrengungen unternommen werden, um Pudongs Fähigkeiten bei der globalen Ressourcenzuweisung zu verbessern, so dass sie besser der Etablierung eines neuen Entwicklungsmusters dient, fügte er hinzu.