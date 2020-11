TYAN präsentiert auf der SC20 HPC- und KI-Serverplattformen mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation

TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, zeigt auf der virtuellen Ausstellung SC20 bis zum 19. November eine große Bandbreite an HPC- und KI-Serverplattformen in den Gehäusegrößen 1HE, 2HE und 4HE, die für den Einsatz in Unternehmen und Rechenzentren optimiert sind.

TYAN's HPC and AI Server Platforms are Optimized for Enterprise and Data Center Markets (Photo: Business Wire)

„Durch den enormen Zuwachs der vorhandenen Daten dringen Hochleistungs-Computersysteme in neue Bereiche vor. Technologien wie künstliche Intelligenz und Datenanalyse werden für Unternehmen immer einfacher zugänglich“, so Danny Hsu, Vice President des Unternehmensbereichs TYAN von MiTAC Computing Technology Corporation. „Das führende Portfolio an HPC- und KI-Serverplattformen von TYAN mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation unterstützt unsere Kunden aus dem Großunternehmens- und dem Rechenzentrumssegment bei der effektiven, effizienten Umsetzung ihrer modernen Workloads im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ihrer Unternehmen.“

Optimierte Leistungsfähigkeit für HPC und KI

Herzstück der HPC-Serverplattformen von TYAN sind die skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 2. Generation mit der Technologie Intel Deep Learning Boost und dem persistenten Speicher Intel Optane DC, die eine ausgezeichnete Grundlage für vielfältige HPC- und KI-Anwendungen bieten. Der Thunder HX FT83-B7119 bietet eine hohe Bandbreite von CPU zu GPU für verschiedene parallele Workloads. Das 4HE-System bietet zehn PCIe x16-Steckplätze doppelter Breite für den GPU-Einsatz, eine x16-Netzwerkkarte einfacher Breite und bis zu 3 TB DDR4-Speicher. Für die Datenspeicherung bietet das System entweder zwölf 3,5“ 6G-SATA-Laufwerksschächte oder acht SATA-Laufwerksschächte plus vier NVMe U.2-Einschübe, die aus Gründen der höheren Wartungsfreundlichkeit als hot-swap-fähige Laufwerksschächte ausgeführt sind und eine Installation ohne Werkzeug ermöglichen.

Der Thunder HX FT77D-B7109 ist im Zwei-Sockel-Design mit 4HE Einbauhöhe ausgeführt und verfügt über acht PCIe x16-Steckplätze doppelter Breite. Er unterstützt große parallele Workloads wie etwa wissenschaftliche Berechnungen und Echtzeit-Videoanalysen. Der Thunder HX FT48T-B7105 ist im Sockel-Workstation-Design mit 4HE Einbauhöhe ausgeführt und verfügt über fünf PCIe x16-Steckplätze doppelter Breite. Er bietet professionellen Power-Usern maximale I/O-Werte für 3D-Rendering und Bildverarbeitung. Beim Thunder HX GA88-B5631 handelt es sich um einen Server mit hoher Dichte und Leistung in einem Einfach-Sockel-Gehäuse der Einbauhöhe 1HE. Er verfügt über zwölf DIMM-Steckplätze sowie über vier PCIe x16-Steckplätze doppelter Breite und eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Machine Learning und künstliche Intelligenz.

Des Weiteren werden die folgenden HPC-Plattformen präsentiert: Der Thunder SX TN76-B7102, ein 2HE-Server mit zwei PCIe x16-Steckplätzen doppelter Breite, 24 DDR4 DIMM-Steckplätzen und zwölf hot-swap-fähige 3,5”-Laufwerkschächten für die Virtualisierung und für In-Memory-Datenbanken, sowie der Thunder CX GT24E-B5556 mit Intel Xeon E-2200-Prozessoren, bei dem es sich um einen 1HE-Server handelt, der für kostengünstige Cloud-Gaming-Anwendungen optimiert ist und der bis zu 4 DDR4-DIMM-Steckplätze, einen PCIe x16-Steckplatz doppelter Breite und zwei 10-GBase-T-Ethernet-Ports bietet.

