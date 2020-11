Sienna Resources - Auf Edelmetalljagd in Skandinavien WKN: A1XCQ0 | Symbol: HRJ1 | TSX.V SIE - www.siennaresources.com

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources Inc. ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der NYSE notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich dreier separater Projekte in Skandinavien eingegangen. Diese beinhalten

die vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt,

das Platingruppenelement-Projekt Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM) weiterentwickelt wird, sowie

das Platin-Palladium-Nickel-Projekt Slättberg im Süden von Schweden.

Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. (GENM: CSE) grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. (NYSE: ALB) betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (Nasdaq: TSLA).

Wir gehen davon aus, dass wir 2020 jedes unserer Projekte weiterzuentwickeln können und so den Unternehmenswert für die Aktionäre erfolgreich zu steigern. Sienna ist durchfinanziert, um alle geplanten Arbeits- und Bohrprogramme für den Rest 2020 und bis 2021 durchzuführen.

Worauf liegt Ihr Fokus und was ist Ihr Flaggschiffprojekt?

Durch die gleichzeitigen Arbeiten auf mehreren Liegenschaften verfügt das Unternehmen über mehrere potentielle Projekte, die möglicherweise zu unserem Flaggschiff werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass in Finnland und Norwegen Anfang 2021 Bohrprogramme durchgeführt werden. Der Hauptfokus liegt also auf dem PGE-Projekt in Finnland und dem Goldprojekt in Norwegen, bei gleichzeitigen Sekundärarbeiten an den anderen Projekten.

Was waren die Highlights 2020?

Die Akquisitionen der Orogenic Gold-Projekte Bleka & Vekselmyr in Südnorwegen, des Kugeamo PGE-Ni-Cu-Co-Projekts in Finnland und des Marathon North PGE-Projekts in Nord-Ontario. Derzeit laufen an allen drei Explorations- und Bohrprogramme.

Was sind die Meilensteine ​​und Ziele für 2021?

Die Ziele von 2021 werden darin bestehen, die Bohrziele mit der höchsten Priorität für jedes der Projekte zu definieren und sie im Jahr 2021 zu bohren. 2021 wird ein transformatives Jahr für Sienna sein, da wir vollständig finanziert sind, um dieses ehrgeizige Ziel umzusetzen. Das Management ist sehr optimistisch, was diese gezielten Programme anbelangt und schon gespannt welche Ergebnisse diese liefern werden.

Welche Metallpreise hätten den größten Einfluss auf den Kurs von Sienna?

Normalerweise haben die Goldpreise den größten Einfluss auf den Junior-Markt insgesamt, und die meisten Metalle tendieren dazu dem Goldpreis zu folgen. Ich persönlich bin der Meinung, dass 2021 die meisten Metallpreise nach oben ausbrechen werden und die Explorationsunternehmen die Produzenten und die meisten anderen Sektoren weit hinter sich lassen werden. Daher wird der Goldpreis den größten Einfluss auf Sienna haben, weshalb wir ein umfangreiches Bohrprogramm auf unserem norwegischen Goldprojekt planen.

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Alle laufenden Arbeits- / Bohrprogrammen für unsere Projekte im Jahr 2021 sind durchfinanziert. Jedes einzelne Projekt könnte ein eigenes Unternehmen werden.

Die derzeit geringe Marktkapitalisierung

Stetiger Nachrichtenfluss, der das Interesse der Anleger weckt und den methodischen Erfolgsplan für die Projektentwicklung 2021 und den potenziellen Bohrerfolg in Verbindung mit einem stetigen und zielgerichteten Marketingplan für das Unternehmen zeigt.

