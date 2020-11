CSC , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domain-Sicherheit, veröffentlichte heute neue Untersuchungsergebnisse seiner Sparte Digital Brand Services (DBS), die Verbraucher davor warnen, dass einfache URL-Tippfehler während des Einkaufszeit im Weihnachtsgeschäft zu erheblichem Online-Betrug, gefälschten Waren und Cyber-Kriminalität führen könnten. Das Unternehmen hat Schreibfehler bei registrierten Domains, die mit den 10 größten Online-Shopping-Marken der Welt in Verbindung gebracht werden, identifiziert und analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass über 70% der 1.553 registrierten Domains mit Tippfehlern anscheinend im Besitz von Dritten sinds.

Nach den neuen CSC-Untersuchungen erhalten diese Fremddomains jährlich über fünf Millionen Besuche. Darüber hinaus nutzen 40% dieser Domains Domain-Privacy-Dienste, um ihre Eigentümerschaft und Identität zu verschleiern oder zu verbergen, und fast 48% sind mit MX-Einträgen (Mail-Einträgen) konfiguriert, die zum Phishing und zum Abfangen von E-Mails verwendet werden können. In seinem Blog gibt CSC sowohl Markeninhabern als auch Verbrauchern Tipps, wie sie sich vor betrügerischen Web-Eigenschaften und -Inhalten schützen können.

Eine eingehendere Betrachtung der 100 meistbesuchten "Tippfehler-Domains" zeigt, dass sie auf diese Weise verwendet werden:

38% von ihnen verweisen auf werbebezogene und Pay-per-Click-Webinhalte, die zur Verbreitung von Malware über Domain-Parking-Dienste genutzt werden können

von ihnen verweisen auf werbebezogene und Pay-per-Click-Webinhalte, die zur Verbreitung von Malware über Domain-Parking-Dienste genutzt werden können 27% hatten keine Live-Webinhalte, aber 37% waren so konfiguriert, dass sie E-Mails mit MX-Einträgen senden und empfangen konnten

hatten keine Live-Webinhalte, aber 37% waren so konfiguriert, dass sie E-Mails mit MX-Einträgen senden und empfangen konnten 15% waren in Affiliate-Referrals eingebunden, was bedeutet, dass der Markeneigentümer zur Zielscheibe von nicht autorisierten Affiliate-Aktivitäten werden könnte, was zu Einnahmeverlusten führt

waren in Affiliate-Referrals eingebunden, was bedeutet, dass der Markeneigentümer zur Zielscheibe von nicht autorisierten Affiliate-Aktivitäten werden könnte, was zu Einnahmeverlusten führt 12% verwiesen auf Shopping-bezogene Web-Inhalte, was darauf hindeutet, dass Verbraucher sich mit unseriösen Einzelhändlern einlassen könnten, die gefälschte Waren verkaufen, während den Markeninhabern Einnahmen entgehen

verwiesen auf Shopping-bezogene Web-Inhalte, was darauf hindeutet, dass Verbraucher sich mit unseriösen Einzelhändlern einlassen könnten, die gefälschte Waren verkaufen, während den Markeninhabern Einnahmen entgehen 8% verwiesen auf bösartige Webinhalte wie z.B. Malware

Im Weihnachtsgeschäft kann schon eine einzige Stunde Ausfallzeit ein Unternehmen über 500.000 Dollar an entgangenen Einnahmen kosten*. Dennoch sind bei vielen globalen E-Commerce- und Shopping-Firmen noch immer keine grundlegenden Domain-Sicherheitsmaßnahmen implementiert, die dies verhindern könnten. Beispielsweise nutzen nur 16% der Top 500 der globalen eCommerce- und Shopping-Domains die Hosting-Redundanz des Domain Name System (DNS), was ihre Online-Präsenz vor DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) schützen könnte. Darüber hinaus verwenden nur 18% der Domains Registrierungssperren, die DNS-Hijacking-Angriffe verhindern, mit denen Verbraucher auf fremde Websites umgeleitet werden könnten. Und schließlich verwenden 40% der Einzelhändler keine Domain-Registrare der Unternehmensklasse. Dies erklärt sich teilweise aus der Tatsache, dass 40% der beobachteten Domains immer noch auf Einzelhandels-Registrierungsstellen setzen, die typischerweise keine erweiterten Domain-Sicherheitsfunktionen bereitstellen.