JPMORGAN belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Seine Schätzung für den bereinigten operativen Verlust (Ebit) der fortzuführenden Geschäftsaktivitäten im abgelaufenen Quartal liege acht Prozent über der Konsensschätzung, impliziere aber ein 17-prozentiges Plus im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im europäischen Stahl- sowie im Autotechnologiegeschäft sieht er angesichts der jüngsten Zwischenberichte von Branchenkollegen eher Chancen als Risiken./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 17:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ThyssenKrupp Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de