Sprachtechnologie-Unternehmen ArkX Laboratories unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für Europa mit Redtree Solutions

Die fortschrittlichen produktionsreifen Spracherkennungslösungen von ArkX mit SoundClear- und FlexArray-Technologie von Cirrus Logic, übertreffen bestehende Lösungen für die Fernfeld-Spracherkennung und bietet den Verbrauchern ein deutlich besseres Spracherlebnis. Die Produkte sind Alexa-kompatibel und erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen für die Amazon-Voice-Services(AVS)-Qualifizierung. Zusätzlich zu Alexa ist EveryWord mit anderen Plattformen wie Google, Siri, Cortana, AliGenie, Baidu/Kitt.ai, Tencent und Sensory kompatibel. EveryWord-Sprachlösungen können an das Ökosystem des jeweiligen Unternehmens angepasst und für eine breite Palette von Produkten, wie Lautsprechern, Soundbars, Fernsehern, Haushaltsgeräten, Sprachsteuerungen und Gadgets, verwendet werden. Für Smart-Home-Anwendungen können die Module in Hubs, an der Decke und in der Wand installiert werden.

„Das EveryWord-Portfolio von ArkX löst die schwierigsten Probleme, mit denen innovative OEMs heutzutage konfrontiert sind, wie beispielsweise die Erkennung von Sprache aus größerer Entfernung, um Ecken herum, in Gegenwart eines lauten Fernsehgeräts sowie in anderen lauten und hallenden Umgebungen, ohne dass die Wiedergabelautstärke gesenkt werden muss“, sagte Eric Bauswell, der CEO von ArkX. „EveryWord übertrifft die Leistung von herkömmlichen Fernfeld-Sprachlösungen tatsächlich so deutlich, dass die Verbraucher nie wieder zu der „alten“ Technologie zurückkehren wollen.“