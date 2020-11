Agendia präsentiert stabile klinische Forschung auf dem SABCS 2020 zur Betonung der erforderlichen Datendiversität für die Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs

Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, kündigte heute die Präsentation neuer Daten aus laufender klinischer Forschung zur Bewertung der Genomtests MammaPrint und BluePrint auf dem bevorstehenden virtuellen 2020 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2020) an, das vom 8. bis 11. Dezember 2020 stattfindet.

Zu den speziell für die Poster-Schwerpunktdiskussionen ausgewählten Daten zählen:

BluePrint performance in predicting pertuzumab benefit in genomically HER2-positive patients: a biomarker analysis of the APHINITY trial

Autoren : Krop, I., et al.

Sitzung : Poster-Schwerpunktdiskussion 3 | Mittwoch, 9. Dezember 2020 | 18:30 Uhr – 19:30 Uhr CST

Poster Nr. : PD3-01

5-year outcomes in the NBRST trial: Preoperative MammaPrint and BluePrint breast cancer subtype is associated with neoadjuvant treatment response and survival

Autoren : Whitworth, P., et al.

Sitzung : Poster-Schwerpunktdiskussion 9 | Donnerstag, 10. Dezember 2020 | 15:30 Uhr – 16:45 Uhr CST

Poster Nr. : PD9-01

Außerdem hält Dr. Laura van’t Veer, PhD, Mitbegründerin und Chief Research Officer von Agendia, eine mündliche Präsentation zu einem Abstract mit dem Titel „How low is low risk: MINDACT updated outcome and treatment benefit in patients considered clinical low risk and stratified by genomic signature, age and nodal status.“

„Die MammaPrint- und BluePrint-Assays geben Patientinnen mit Brustkrebs und ihren medizinischen Betreuern die genauen Informationen, die sie benötigen, um zu bestimmen, welcher Behandlungsansatz für ihre jeweilige Situation am zielführendsten und effektivsten ist“, so Dr. William Audeh, MD, MS, Chief Medical Officer von Agendia. „Unsere fortgesetzten Bestrebungen, die biologischen Ursachen von Brustkrebs in großen Patientenpopulationen zu identifizieren und zu verstehen, haben es uns auch ermöglicht, innerhalb dieser Populationen einzigartige Untergruppen von Patientinnen zu untersuchen und zusätzliche, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, während wir unser Wissen über Brustkrebs erweitern und eine Datenbibliothek aufbauen, die für die Patientinnen von Nutzen sein wird.“