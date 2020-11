Die Deutsche Börse organisiert in diesen Tagen nicht nur das virtuelle Eigenkapitalforum, man tritt auch als Käufer auf. Die Frankfurter erwerben die Mehrheit an Institutional Shareholder Services (ISS). Dies ist ein Anbieter von Governance-Lösungen, ESG Daten und Analytik. Damit kann sich die Deutsche Börse zu einem führenden globalen ESG-Datenanbieter entwickeln.Die Börse hält künftig 80 Prozent an der Gesellschaft, die ...