Wipro und Cisco kooperieren bei der Bereitstellung von SD-WAN-Transformationsdiensten für Olympus

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes international tätiges Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, gab heute bekannt, dass es SD-WAN-Transformationsdienste (SD-WAN – softwaredefiniertes Netzwerk in einem Weitverkehrsnetzwerk) unter Verwendung von Cisco-Technologie an Olympus liefern wird.

Im Rahmen dieses Engagements wird Wipro seine proprietäre Managed-Network-Services-Lösung #WANFreedom dafür nutzen, die WANs von Olympus neu zu konzipieren und die Unterstützung über verteilter Anwendungen in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung zu ermöglichen. Durch die neue Netzwerkinfrastruktur wird sich die Anwendungsleistung von Olympus drastisch verbessern und so ein herausragendes Endbenutzererlebnis bieten, was wiederum mehr betriebliche Produktivität, Agilität und geringere Kosten für die IT zur Folge hat.

Das Managed-Services-Modell ermöglicht es Wipro, seinen Kunden durch kontinuierliche Überwachung, Wartung und Management der Services optimale Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Die SD-WAN-Managed-Services von Wipro #WANFreedom basieren auf dem globalen Secure SD-WAN Managed Services Partner (MSP) Programm von Cisco.

Stephen Kneebone, der Global CIO von Olympus, sagte, „Während wir uns auf eine Welt zubewegen, in der die Unternehmen darauf bedacht sind, durch die Beschleunigung der digitalen Transformation resilienter zu werden, sind wir davon überzeugt, dass wir mit dem Wandel Schritt halten. Unsere Maßnahmen zur Einführung der Cloud und zur Anwendungsmigration erfordern eine hohe Netzwerkleistung. Zusammen mit Wipro haben wir unseren Weg hin zur WAN-Transformation und damit zur Verbesserung des Anwendungserlebnisses und Reduzierung unserer Betriebskosten eingeschlagen, denn die #WANFreedom-Lösung von Wipro wird unsere globale WAN-Verbreitung in über 40 Ländern standardisieren. Die zentralisierte Plattform von Wipro für das Vertragsmanagement wird unsere Dienstleister konsolidieren und wird voraussichtlich eine Kostenreduzierung um bis zu 30 Prozent bewirken.“