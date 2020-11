AMGTA veröffentlicht erste wissenschaftliche Forschungsarbeit über Nachhaltigkeit in der Additiven Fertigung

Die „Additive Manufacturer Green Trade Association“ (AMGTA), eine globale Handelsgruppe, die zur Förderung und Unterstützung der Umweltvorteile der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM) gegründet wurde, gab heute die Veröffentlichung ihres ersten in Auftrag gegebenen universitären Forschungsprojekts bekannt, einer literaturbasierten systematischen Übersicht über die Umweltvorteile von metallischer additiven Fertigung. Die wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel “State of Knowledge on the Environmental Impacts of Metal Additive Manufacturing” wurde von Dr. Jeremy Faludi von der Technischen Universität Delft und Corrie Van Sice vom Dartmouth College verfasst.

Seinen Autoren zufolge „fasst der Bericht die vorhandene akademische Literatur zusammen, die die Umweltauswirkungen von metallischem AM mit konventionellen Herstellungsmethoden vergleicht, und liefert einen Kontext mit den Auswirkungen gängiger Metalle und Verarbeitungsmethoden, die in einer Werkstoffdatenbank zu finden sind.“ Sein Ziel ist es, „den aktuellen Wissensstand zusammenzufassen und Bereiche zu identifizieren, in denen Informationen spärlich, unklar und dringend erforderlich sind.“ Die vollständige wissenschaftliche Arbeit ist für AMGTA-Mitgliedsunternehmen, andere Interessenvertreter der Branche und die allgemeine Öffentlichkeit auf der AMGTA-Website unter https://www.amgta.org/resources/ verfügbar.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Bericht gehört, dass zwar „AM im Allgemeinen einen viel höheren Kohlenstoff-Fußabdruck pro kg verarbeitetes Material hat als CM [conventional manufacturing, konventionelle Herstellung], wenn man den direkten Herstellungsprozess selbst betrachtet“, dass aber „die Auswirkungen stark von der Teilegeometrie abhängen – ein massiver Würfel ist durch maschinelle Bearbeitung viel weniger belastend zu produzieren, während eine hohle Schale oder ein Gitter durch AM weniger belastend sein kann.“ Der Bericht erkennt weiterhin die Notwendigkeit zusätzlicher Studien zur Lebenszyklusbewertung (Life Cycle Assessment, LCA) an, um die Umweltauswirkungen zu quantifizieren: „Mehr LCA-Studien sind notwendig, um metallisches AM mit CM definitiv zu vergleichen; insbesondere direkte Vergleiche von AM mit Zerspanung und vor allem für Technologien wie Binder Jetting und DED. Diese Ökobilanzen sollten idealerweise auch den Produktlebenszyklus stärker einbeziehen.“