^ DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Personalie BMEX Gold Inc.: BMEX stärkt ihr Geologenteam mit Eintritt von Kelly Malcolm als Sonderberater und berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen

18.11.2020 / 06:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

BMEX stärkt ihr Geologenteam mit Eintritt von Kelly Malcolm als Sonderberater und berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen

Vancouver, Kanada - 18. November 2020. BMEX Gold Inc. (BMEX TSX-V) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand ihres 4.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms ("Phase 1") auf der unternehmenseigenen Liegenschaft King Tut ("King Tut") und gibt die Hinzunahme von Kelly Malcolm, Sonderberater des VP Exploration, bekannt. Kelly Malcolm wird laut Erwartungen bei der Entwicklung und Umsetzung der Explorationsvision des Unternehmens eng mit Martin Demers, VP of Exploration, zusammenarbeiten wird. Sowohl Herr Malcolm als auch Herr Demers haben große Erfahrung bei der Goldexploration im Abitibi Greenstone Belt (Grünsteingürtel). BEMEX erkennt die Bedeutung der wirksamen Nutzung lokaler geologischer Fachkenntnisse und erwartet, dass Herr Malcolm und Herr Demers während des gesamten Explorationsprogramms eng zusammenarbeiten.

Herr Malcolm ist ein professioneller Geologe (Ontario) mit umfassender Explorationserfahrung in der Edelmetallexploration. Derzeit ist er Vice President Exploration bei Amex Exploration Inc., die mehrere Entdeckungen auf dem Projekt Perron in Quebec gemacht hat. Er war an der Entdeckung und Abgrenzung der hochgradigen Goldlagerstätte 58N der Detour Gold beteiligt und fungiert als Director, Berater oder im Management bei mehreren öffentlichen und privaten Mineralexplorationsunternehmen. Er hat einen BSC in Geologie und einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Laurentian University.



Amrik Virk, President und CEO der BMEX, kommentierte: "Kelly ist eine großartige Ergänzung für das BMEX-Beratungsteam. Er bringt umfangreiche Explorationserfahrung innerhalb der bestehenden Region ein und rundet unser Beratungsteam ab. Kelly ist ein erfahrener Experte im Junior-Bergbausektor und ein Aktionär des Unternehmens. Wir freuen uns darauf, mit ihm das volle Potenzial unseres Assets zu erschließen."