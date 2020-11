YOC AG: YOC durch Technologieplattform VIS.X(R) mit Umsatz- und Ergebniswachstum im dritten Quartal 2020

Berlin, 18. November 2020 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) weist für das dritte Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von 3,5 Mio. EUR (Q3/2019: 3,4 Mio. EUR) aus und konnte somit im Vorjahresvergleich bereits wieder steigende Umsatzerlöse erzielen. Nach einem Wachstum in Höhe von rund 20 % im ersten Quartal 2020 ergab sich im zweiten Quartal 2020 im Zuge des Ausbruchs der Corona Pandemie ein Umsatzrückgang in Höhe von 24 %.

Das Unternehmen konnte somit in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona Krise mit 9,8 Mio. EUR nahezu das Umsatzniveau des Vorjahres (9M/2019: 10,2 Mio. EUR) erreichen.

Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs des Handelsvolumens der unternehmenseigenen Technologieplattform VIS.X(R), welches sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 92 % vergrößerte, erzielte die Gesellschaft eine erhöhte Rohertragsquote in Höhe von 39,2 % (9M/2019: 37,4 %).

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 wuchs das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* der YOC-Gruppe um 0,9 Mio. EUR überproportional und erreichte 0,8 Mio. EUR (9M/2019: -0,1 Mio. EUR).

Dirk-Hilmar Kraus, CEO der YOC AG: "Wir werden gestärkt aus der Krise hervorgehen. Auch im laufenden vierten Quartal wird uns der kontinuierlich wachsende Handel über VIS.X(R) zu einem weiteren Ausbau der Profitabilität führen. Daher gehen wir für das Gesamtjahr 2020 mit einem EBITDA in Höhe von voraussichtlich 1,0 bis zu 1,5 Mio. EUR von einer starken Ergebnissteigerung im Vergleich zum Vorjahr (2019: 0,6 Mio. EUR) aus."