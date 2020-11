Damen und Thales bauen mit MKS 180 die deutsche Fregatte der Zukunft

MKS 180 frigate Damen Schelde Naval Shipbuilding

Der Auftrag im Wert von 1,5 Milliarden Euro, der durch die Thales Marine-Kompetenzzentren in Hengelo (Niederlande), Kiel und Wilhelmshaven (Deutschland) in Zusammenarbeit mit einer beträchtlichen Anzahl an Unterlieferanten in Deutschland realisiert wird, würdigt die weltweit führende Position von Thales als Systemintegrator für Marine-Technologien.

Ein wichtiger Aspekt bei diesem Vertrag ist die bewährte Kooperation der deutschen und niederländischen Marineindustrie. Damen und Thales haben bei Marineschiffbauprojekten in den Niederlanden die Möglichkeit gehabt – häufig unter Beteiligung des niederländischen Verteidigungsministeriums – innovativ tätig zu werden, was zur Vergabe dieses deutsch-niederländischen Auftrags geführt hat. Dieses Projekt fügt sich perfekt in das Bestreben von Damen und Thales ein, eine stärkere Zusammenarbeit mit Werften und Partnerindustrien in europäischen Marineprogrammen der Spitzenklasse zu realisieren.

Das Mission & Combat System von Thales umfasst das umfangreiche Führungs- und Waffeneinsatzsystem (FüWES) Tacticos sowie das AWWS-Feuerleitsystem (Above Water Warfare System). Der Auftrag umfasst vier Schiffssysteme, Logistikdienstleistungen und verschiedene Test- und Trainingsstandorte an Land sowie die Option für ein oder zwei weitere Schiffe.

Das AWWS ist ein hochmodernes Gefechtsführungssystem, das die Besatzung eines Schiffes dabei unterstützt, komplexe und flächendeckende Angriffe durch kontinuierliche Analyse und Optimierung der taktischen Lage und des Einsatzes von Ressourcen abzuwehren und zu bewältigen. AWWS wird zusammen mit APAR* Bl2, der weiterentwickelten Version des bewährten AESA*-Multifunktionsradars von Thales, eingesetzt. Im Jahr 2019 hat Thales einen AWWS-Entwicklungsauftrag für die neuen M-Fregatten der belgischen und niederländischen Marine unterzeichnet.