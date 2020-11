Supermikro liefert branchenweit führendes Portfolio an fortschrittlichen HPC-Plattformen auf der SuperComputing 2020 (SC20)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Supermicro präsentiert auf der weltweitgrößten Zusammenkunft von Supercomputing-Experten die neuesten innovativenDurchbrüche bei HPC-Systemen, darunter BigTwin(TM), FatTwin, SuperBlade® undKI/Machine LearningSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen inden Bereichen Enterprise Computing, Speicherung, Netzwerklösungen und GreenComputing, bietet die branchenweit breiteste Auswahl an HPC-Systemen (HighPerformance Computing) und wird auf der SuperComputing 2020 (SC20) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984270-1&h=2371667781&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984270-1%26h%3D3605833735%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsc20.supercomputing.org%252F%26a%3DSuperComputing%2B2020%2B(SC20)&a=SuperComputing+2020+(SC20)) vom 17. bis 19. November auf dem virtuellen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2984270-1&h=2187318724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2984270-1%26h%3D1535219724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventscribe.net%252F2020%252FSC20%252Findex.asp%253FboothTarget%253D412805%252520%25255beventscribe.net%25255d%26a%3Dbooth&a=Stand von Supermicro anwesend sein.Zusätzlich zu den Produktdemonstrationen veranstaltet Supermicro auch mehrereVortragssitzungen über die jüngsten HPC-Einsätze von hochrangigenSupermicro-Vertretern.Supermicro bietet ein umfangreiches Sortiment an hochmodernen HPC-Systemen, diefür spezifische Software-, Speicher- und Energie-/Kühlungsanforderungenoptimiert sind, um den Einsatz kompletter praxiserprobter HPC-Lösungen zubeschleunigen."Supermicro bietet die fortschrittlichsten HPC-Systeme an, die aufrechenintensive Anwendungen für die wissenschaftliche Forschung und Entdeckungin einer Reihe von Disziplinen abzielen. Außerdem arbeitet Supermicro aktiv anInnovationen, um Kundenlösungen für diese dynamischen Märkte anzubieten",erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unser umfangreichesPortfolio unterstützt unseren Fokus auf Resource-Saving Architecture(TM), dasunseren Kunden helfen soll, den Stromverbrauch und die Gesamtbetriebskosten zureduzieren und kritische Komponenten zu ersetzen. Ziel ist es außerdem, vieleder Unterbaugruppen für mehrere Auffrischungszyklen wiederzuverwenden, um denIT-Abfall zu reduzieren und die TCE (Total Cost to the Environment) zuminimierenSupermicro-Sitzungen auf der SC20:- Fortgeschrittene Hochleistungs-Computersysteme sollen zur Erforschung vonMitteln zur Behandlung von COVID-19 beitragen - Die Corona- undMammoth-Cluster am Lawrence Livermore National Lab (LLNL)