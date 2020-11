"Mit einer Sondertilgung sparen Kreditnehmer Zinskosten und sind deutlich früher schuldenfrei" , sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Bei vielen Banken ist das jederzeit kostenlos möglich, entscheidend ist die Vereinbarung im Kreditvertrag."



Beispiel: Bereits einmalige Sondertilgung spart 150 Euro Zinsen

Zahlt ein Kreditnehmer für sein Darlehen über 10.000 Euro nach einem Jahr 1.000 Euro zusätzlich zurück, reduziert er seine Zinskosten insgesamt um 150 Euro. Die Restlaufzeit sinkt um ein halbes Jahr - von 48 auf 42 Monate. Das Sparpotenzial steigt, je häufiger Verbraucher Sondertilgungen leisten, je höher die einmalige Zahlung ausfällt und je früher sie diese leisten.



Sondertilgungen sind bei vielen Banken kostenlos



Banken dürfen für eine Sondertilgung eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Gebühr ist aber auf ein Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags begrenzt, wenn der Kreditnehmer noch mehr als zwölf Raten zu bezahlen hat. Im betrachteten Beispiel werden also nicht mehr als zehn Euro fällig. Sind noch weniger als zwölf Raten offen, dürfen Banken maximal 0,5 Prozent erheben.

Die Mehrheit der Banken verzichtet komplett auf eine

Vorfälligkeitsentschädigung. Häufig gibt es dafür aber bestimmte Voraussetzungen - zum Beispiel ist eine Sondertilgung nur einmal im Jahr oder bis zu einer festgelegten Summe kostenlos. Die Konditionen der jeweiligen Bank sehen CHECK24-Kunden vor Kreditabschluss im Vergleichsergebnis.

"Deshalb lohnt es sich besonders vor dem Jahreswechsel die Möglichkeit einer Sondertilgung auszuloten" , sagt Christian Nau.



Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Video-Ident-Verfahren.



Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlich



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten auch weiterhin an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mai. Die Kreditexperten beraten auch zum Thema Sondertilgung und wissen, welche Anbieter diese Option kostenlos ermöglichen.

Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



Pressekontakt:



Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de



Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4766524 OTS: CHECK24 GmbH