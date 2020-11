Avow und Xiaomi Mi Ads geben strategische Partnerschaft bekannt

Avow ist als globaler Experte für App Growth Marketing auf Werbeinventar alternativer App Stores spezialisiert. Heute gibt das Unternehmen seine Partnerschaft mit dem internationalen Mobile-Pionier Xiaomi bekannt. Mit dieser neuen Zusammenarbeit wird Avow zu einem wichtigen Marketingpartner von Xiaomi außerhalb Chinas.

Growth Marketing für Apps ist ein hart umkämpfter Markt. Allein im Google Play-Store werden täglich mehr als 100.000 Apps veröffentlicht. In so einem Umfeld als Marke sichtbar zu bleiben und neue Nutzer zu gewinnen, ist eine große Herausforderung. Es liegt auf der Hand, dass es in der Branche eine große Nachfrage nach alternativen Werbekanälen und Partnern jenseits der großen App-Stores und Werbeplattformen wie Apple, Google und Facebook herrscht. Deshalb hat Avow enge Partnerschaften mit Anbietern wie Xiaomi Mi Ads etabliert, damit ihre Kunden wie 99Taxis, Joom, etermax und Olymp Trade Zugang zu brand safe und alternativem Werbeinventar haben.