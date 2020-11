DGAP-Media / 18.11.2020 / 08:00



SMASHDOCs expandiert nach Südamerika

SMASHDOCs-Lösung für Financial Printing jetzt auch in Südamerika verfügbar

Langjährig erfahrener Branchenexperte steuert Expansion vor Ort

Emittenten, Banken und Anwälte können perfekt gestaltete Prospekte selbst erstellen, Beauftragung von "Financial Printer" nicht mehr erforderlich

SMASHDOCs für Financial Printing ist - anders als am Markt verfügbare Lösungen - revisionssicher

München, 18. November 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen, baut die internationale Expansion weiter aus. Die SMASHDOCs-Lösung für Financial Printing ist jetzt in Südamerika verfügbar. Mit dieser Lösung sparen Emittenten, Banken und Anwälte bis zu 90 Prozent der Kosten bei der Erstellung von Finanzdokumenten wie Wertpapierprospekte. Die Bearbeitungszeiten liegen dabei im Vergleich zur Zusammenarbeit mit einem Financial Printer um etwa 50 Prozent niedriger. Mit Alexander Salz konnte ein langjährig erfahrener Branchenexperte als lokaler Partner gewonnen werden. "Mit Alexander Salz haben wir einen der erfahrensten und angesehensten Experten im südamerikanischen Markt im Team. Mit ihm werden auch die Marktteilnehmer in Südamerika von den Vorteilen der SMASHDOCs-Lösung ,Financial Printing' profitieren", sagt Marcus Behrend, verantwortlich für den Geschäftsbereich Financial Printing bei SMASHDOCs. "Unser Vorstoß ist Bestandteil eines globalen Roll-outs. Anbahnungs- und Kooperationsgepräche sind auch in USA und Asien im Gange.", erklärt Behrend.

"Ich freue mich darauf, die neue Lösung am südamerikanischen Markt einzuführen. Financial Printing von SMASHDOCs ermöglicht Marktteilnehmern ein völlig neues, digitales Arbeiten mit drastischer Steigerung der Effizienz", sagt Alexander Salz. "Das traditionelle Financial Printing wird damit endlich auch in Südamerika digitalisiert, die Branche wälzen wir disrutpiv um", ergänzt Salz. "Jährliche Lizenzeinnahmen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich sind perspektivisch für die SMASHDOCs-Lösung möglich". Er kennt die Besonderheiten des südamerikanischen Marktes sehr gut und ist ein etablierter Ansprechpartner für Banken und Anwälte. Der ausgewiesene Branchenexperte hat in seinen über zehn Jahren bei DFIN (Donnelley Financial Solutions) an zahlreichen Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Anleihetransaktionen mitgearbeitet. Darunter befinden sich unter anderem renommierte Unternehmen wie Petrobras, Vale, CPFL Renováveis, Banrisul, Intermedica, Azul, PagSeguro, Estacio, Multiplan und Minerva.