Marktkommentar: Nasdaq fällt wieder unter 12.000 Punkte

Die drei großen US-Indizes verloren am Dienstag etwas an Wert, nachdem die Wirtschaftsdaten enttäuschten und die Infektionsdynamik von Covid-19 hoch blieb.

Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im Oktober weniger stark als erwartet und laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters waren am Montag mehr als 70.000 Amerikaner zur Behandlung von Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die steigende Zahl der weltweiten Neuinfektionen überschattete den Optimismus bezüglich eines Impfstoffs und Fed-Chef Jerome Powell sagte, dass die Expansion mit der Zunahme der Fälle an Schwung zu verlieren drohe. Der technologielastige Nasdaq notiert erneut unter der Marke von 12.000 Punkten.

EURUSD konnte am Dienstag die Rallye für einen vierten Tag in Folge ausbauen, bildete jedoch eine Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten (Shooting-Star) aus. Die potenzielle Umkehr, die durch ein solches Muster signalisiert wird, könnte durch einen tieferen Schlusskurs bestätigt werden. Am Mittwoch scheint sich das Paar dem Verkaufsdruck widersetzen zu können, da der Kurs im 4-Stunden-Chart nach einem kurzen Dip weiter im mehrtägigen Aufwärstrendkanal notiert und versucht, sich dem gestrigen Tageshoch anzunähern.

Der DE30 konnte am Dienstag seine Intraday-Verluste während der US-Sitzung ausgleichen und das hohe Kursniveau in der Nähe der Oktoberhochs halten. Der Markt steckt seit über einer Woche in einer breiten Seitwärtsrange fest und verliert am Mittwoch im vorbörslichen Handel etwas an Boden. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs, welches wenige Punkte über der Marke von 13.000 Punkten liegt, könnte der DE30 zu einer tieferen Korrektur ansetzen.



