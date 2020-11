New Retail Report 2020 ermittelt wichtige Chancen für den Einzelhandel in der Krise

Kodak Moments, ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, Verbraucher und Unterhaltungsobjekte, hat in Partnerschaft mit diconium den Bericht New Retail 2020 erstellt, bei dem aufstrebende Technologien und Daten mit Menschen, Architektur und der Einzelhandelskultur in Verbindung gebracht werden. Als Sponsor des Berichts setzt Kodak Moments seine Investitionen in zukunftsgerichtete Einzelhandelstrends fort, mit denen der Einzelhandel von einer reinen Transaktion in ein emotionales Erlebnis für die Kunden verwandelt werden soll.

Im Verlauf der globalen Pandemie wurde der Bericht New Retail 2020 auf der Basis von Entdeckungstouren und Gesprächen mit Trendinstituten und Innovatoren zusammengestellt, um entscheidende Triebkräfte aufzudecken, die dem Einzelhandel den Weg in die Zukunft ebnen werden. Die sogenannte „neue Normalität“ gibt Einzelhändlern Gelegenheit, neue Strategien einzusetzen, um mit einer in ständigem Wandel befindlichen Umgebung Schritt zu halten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für Einzelhändler: Die Hochskalierung der digitalen Fähigkeiten versetzt den Einzelhandel in die Lage, künftige Chancen wahrzunehmen und das Geschäft gegen Risiken abzusichern.