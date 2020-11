Der Deutsche Aktienindex hat gestern die Unterstützung bei 13.050 Punkten gehalten, was aus technischer Sicht die Chance für ein erneutes Anlaufen der Widerstände bei 13.200 Punkten eröffnet.

Anleger versuchen sich in diesem Umfeld auf die vermeintlichen Gewinner der neuen Struktur der Weltwirtschaft nach der Pandemie zu fokussieren. Seit einigen Tagen stehen erneut Wasserstoff-Aktien und andere Anbieter erneuerbarer Energien und Antriebsformen im Fokus. Die Aktien in diesem Sektor verzeichnen teilweise hohe zweistellige prozentuale Kursgewinne. Was sich ohne die Pandemie vermutlich noch Jahre hingezogen hätte, passiert jetzt plötzlich: Investitionsströme in Milliardenhöhe verlagern sich von den traditionellen Autobauern hin zu Produzenten erneuerbarer Antriebsformen und deren Zulieferer. Nicht mehr Daimler, Conti und Volkswagen stehen ganz oben auf der Kaufliste der Anleger. Die Zukunft soll Anlegern zufolge BYD, Nel, Nio oder Plug Power heißen. Ob es am Ende tatsächlich so kommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt geschrieben.

Ebenfalls Bewegung ist im Bitcoin, der in den vergangenen Wochen um über 70 Prozent im Wert gestiegen ist. Der Bitcoin ist ein Stellvertreter für die wachsende Akzeptanz der Blockchain. So haben sich weltweit Zentralbanken für digitale Währungen ausgesprochen, um künftige geldpolitische Lockerungsmaßnahmen etwa durch direkte digitale Gutschriften bei Verbrauchern effizienter gestalten zu können. Auch wenn am Ende der Bitcoin dabei keine Rolle spielen muss, steht die Krypto-Währung bei Anlegern derzeit als heißes Spekulationsobjekt ganz oben auf der Liste.

Bei aller Fantasie, die in den Kursen stecken mag, darf man allerdings nicht vergessen, dass Anleger einfach deshalb kaufen, weil sie bei der nächsten 20%-Kurschance unbedingt mit von der Partie sein wollen. Fundamentale Gründe sucht man meist vergebens. So ist auch die Aktie des US-Brennstoffzellen-Herstellers FuelCell Energy seit Freitag in der Spitze um 74 Prozent gestiegen. Eine Nachricht, die das ausgelöst hat, ist nicht zu finden. Solche geisterhaften Anstiege bei Aktien sollten zur Vorsicht mahnen.

