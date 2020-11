--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 3

Geschäftszahlen/Bilanz/HalbjahresergebnisWien - Headlines.* Spezialeffekte belasten das EBIT:o Anpassungen von Projektmargen und Drohverlustrückstellungen: EUR -32 Mio.o Firmenwertabwertung: EUR -21 Mio.o Negative Währungseffekte: EUR -6 Mio.* Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft:o Deutlicher Rückgang des Geschäfts mit On-Board Units.o Vermehrte Verzögerungen bei Ausschreibungen und Auftragserteilungen.o Visibilität in Bezug auf das Neugeschäft nahm deutlich ab."Es schmerzt mich, das Unternehmen, das ich mit meinem Team praktisch von nullaufbauen durfte, nach einer stetigen Aufwärtsentwicklung über die letzten 20Jahre nun in dieser Verfassung zu sehen. Klar ist, wie wichtig es war, bereitsvor dem Sommer ein Programm ins Leben zu rufen, um sowohl kurzfristigeKostensenkungsmaßnahmen zu definieren als auch die Basis für nachhaltigesWachstum zu schaffen", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TafficCom.Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in EUR H1 2019/20 H1 2020/21 +/-Mio.Umsatz 359,2 257,5 -28,3 %EBIT 8,8 -57,8 > -100 %EBIT-Marge 2,4 % -22,5 % -24,9 %pPeriodenergebnis, den Anteilseignern zurechenbar 2,3 -54,0 > -100 %Ergebnis je Aktie (EUR) 0,18 -4,15 > -100 %Wien, am 18. November 2020 - Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrserreichte der Umsatz EUR 257 Mio. (-28 %). Ein wesentlicher Grund für denUmsatzrückgang ist, dass im Vergleichszeitraum noch einige Maut-Großprojekte,die mittlerweile beendet sind, EUR 64 Mio. zum Umsatz beigetragen haben. Dabeihandelte es sich um die kundenseitig vorzeitig gekündigten Mautprojekte inDeutschland, den ausgelaufenen Mautvertrag in Tschechien und die abgeschlosseneErrichtung des bulgarischen Mautsystems. Der Wegfall dieser umsatzstarkenProjekte konnte im laufenden Geschäftsjahr nicht durch Neugeschäft kompensiertwerden. COVID-19 bedingte Verzögerungen bei Ausschreibungen undAuftragserteilungen spielten dabei eine erhebliche Rolle.Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) war mit EUR -58 Mio. negativ(Vorjahr: EUR 9 Mio.), was einer EBIT-Marge von -22 % (Vorjahr: 2 %) entspricht.Für die negative EBIT-Entwicklung im ersten Halbjahr 2020/21 gab es eine Reihevon Gründen, die wesentlichsten sind:* Wertminderungen von langfristigen Vermögenswerten: Basierend auf