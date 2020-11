BARCLAYS belässt EASYJET auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet nach dem Ende der Berichtssaison der europäischen Fluggesellschaften von 510 auf 630 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analystin Rishika Savjani begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit aktualisierten Schätzungen bezüglich der Kapazitäts- und Kostenentwicklung. Dank seines Verkauf-und-Leaseback-Programm habe der britische Billigflieger seine Liquidität erheblich steigern können. Allerdings könnten die Reisebeschränkungen durchaus solange bestehen bleiben, bis der Impfstoff gegen das Corona-Virus in der Breite verteilt werden könne./la/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 17:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. easyJet Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de