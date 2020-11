HAUCK & AUFHÄUSER stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Bewertung der Papiere von Indus Holding bei einem Kursziel von 38 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Die Beteiligungsgesellschaft sei eine klarer Gewinner einer erwarteten Branchenrotation von aktuellen Corona-Gewinnern in Profiteure einer zyklischen Erholung in 2021, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konzentration auf den langfristigen Erfolg der Portfoliounternehmen unterscheide Indus unter anderem von der Konkurrenz./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 08:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 08:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.